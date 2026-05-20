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高鐵新世代列車出廠倒數 史哲今飛日本再採購26億維修設備

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵公司史哲董事長（右）與日本車輛公司代表取締役社長田中守（左），19日共同主持N700ST第二單元出廠紀念典禮。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司史哲董事長（右）與日本車輛公司代表取締役社長田中守（左），19日共同主持N700ST第二單元出廠紀念典禮。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵新世代列車N700ST將於7月底出廠、8月抵台，為因應N700ST投入營運後的轉向架檢修，高鐵公司史哲董事長今飛往日本東京，與日本三菱重工簽署一項金額達新台幣26億元的「台灣高鐵新增高鐵列車組採購案地面設備採購合約」。高鐵公司表示，為順利導入新世代列車，除購車成本外，近一年內更規畫簽訂21個分包合約，包含列車動態測試、訓練、維修物料等，加計各項廠房與設備的興建及調整，總金額逾300億元，這是高鐵通車以來最大規模的資本支出。

高鐵新世代列車N700ST由承製的日本車輛製造株式會社（Nippon Sharyo LTD.，下稱日本車輛）交付日立公司進行後續列車整合，第一組N700ST第二單元（即5至8車車廂、包含商務及無障礙車廂）已於5月19日出廠，原定今年11月抵台，將提前至7月出廠、8月抵台，早日上線為國人服務。

為因應N700ST投入營運後的轉向架檢修（BI）及大修（GI）需求，高鐵公司史哲董事長今天赴日本東京，與日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries, MHI）簽署一項金額達新台幣26億元的「台灣高鐵新增高鐵列車組採購案地面設備採購合約」，簽約前，史哲也先於5月19日趕赴位於愛知縣的日本車輛，為已經製造完成的第二單元舉行出廠紀念典禮。

N700ST列車共分為三單元（第一單元1至4車、第二單元5至8車、第三單元9至12車），分別在日立及日本車輛製造，其中包含商務車廂及無障礙車廂的第二單元，特別交由日本歷史最悠久的車輛製造商日本車輛負責，於5月19日舉辦簡單隆重的出廠典禮後，即以船運移交日立公司進行全車系統整合及靜態、動態測試。

史哲表示，N700ST第二單元包含最複雜的車體結構、最多樣的車廂種類，以及最高規格的商務車廂，因此由擁有130年悠久歷史與深厚底蘊的日本車輛打造，才能順利完成。

而N700ST的導入，除了列車動態測試、訓練、地面設備採購、維修物料等後勤領域，還包含左營基地二檢廠、燕巢總機廠的擴建與產線調整、行控中心整體改善工程等衍伸的營運導入與技術支援布局，規模宏大且細節繁複，許多專案都獲得三菱重工的鼎力協助，顯示台灣高鐵對三菱重工技術實力與系統整合能力的高度肯定與信任。

依照台灣高鐵車組運用與排程規畫，第一組N700ST列車預計2028年需進行首輪轉向架檢修（BI）、2029年進入首輪大修（GI）；這套地面設備未來將安裝於燕巢總機廠興建中的綜合廠房內，由三菱重工負責進行設備設計、製造、安裝、測試、訓練等項目，並於2028年、新車執行首輪BI前完工。

為因應未來兩種車型交互運用的彈性與便利，這套設備也可適用於700T車型BI與GI的檢修需求，進一步提升未來雙車型營運所需的維修能量，達到維修效益最大化的目標。

台灣高鐵新世代列車目前正在日本進入密集的出廠前測試，同時台灣高鐵多項維修廠房興建與調整工程也正按部就班持續進行。

燕巢總機廠為台灣高鐵列車轉向架檢修、大修及新車組裝的核心基地，目前正在進行空間調整、新建綜合廠房與立體停車場等擴建工程，預計2028年陸續建置完成，新廠房將再規畫既有的700T產線設備升級改造，使N700ST及700T兩種車型檢修產線可相容及相互備援，盼將未來GI檢修天數縮短至16天，進而提升列車運用彈性及效率。

高鐵將於2027年通車營運滿20周年，台灣高鐵公司也正同步推動「高鐵2.0」計畫，透過列車、車站、服務等各方面的升級，帶給旅客更有感、更安心的乘車體驗。台灣高鐵身為串連南北、均衡城鄉的台灣重要交通動脈，期盼以更優質的旅運服務，帶動區域共榮、引領社會共好，讓旅客更真實地感受「高鐵 2.0」的嶄新面貌與永續價值。

何謂轉向架檢修（BI）及大修（GI）？高鐵公司說明，高鐵列車每行駛18個月或60萬公里，即必須進行轉向架檢修（Bogie Inspection，BI），對動力、傳動、行走、煞車及轉向架等裝置主要機件的特定部分，施行拆卸並作細部分解之檢修及測試，檢修重點包含軸箱、車輪軸、牽引馬達、懸吊設備、煞車卡鉗、增壓設備、傳動設備等。

每行駛36個月或120萬公里，則需進行大修（General Inspection，GI），對車體、轉向架及一般機件施行全盤拆卸、分解、檢修與調整，並對各重要機件施行重整之檢修。每次轉向架檢修耗時約7至11個工作天，大修更需約18個工作天。

台灣高鐵公司史哲董事長（左二）、鄭啟明副總經理（左一），與三菱重工執行役員深澤太郎（右二）、理事藤岡健治（右一）20日於簽約儀式上合影。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司史哲董事長（左二）、鄭啟明副總經理（左一），與三菱重工執行役員深澤太郎（右二）、理事藤岡健治（右一）20日於簽約儀式上合影。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵公司史哲董事長（中）、日本車輛公司代表取締役社長田中守（左）與日立公司笠戶鐵道系統統括本部長佐川哲，19日一同為N700ST第二單元剪綵。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司史哲董事長（中）、日本車輛公司代表取締役社長田中守（左）與日立公司笠戶鐵道系統統括本部長佐川哲，19日一同為N700ST第二單元剪綵。圖／台灣高鐵提供

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