環評制度遭疑審查草率、輕忽管理 朝野立委凍結300萬環評管理費

「環境影響評估」（環評）在於開發案規畫階段進行科學調查與預測，將對環境的負面影響減輕至最低，是平衡經濟發展與環境永續的關鍵機制。立法院衛環委員會今審查115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案，朝野立委提案均對現環評審查機制提出質疑，包含審查倉促、環委遴選專業失衡等，對今年度預算3728萬元的「環境影響整合評估管理費用」，提案凍結最高1000萬元，待提出完整檢討並向立法院報告後始得動支，最後經討論後同意凍結300萬。

立委劉建國等人提案指出，環境部辦理的「環境影響評估整合與管理」業務，近年預算持續編列，但制度運作成效卻備受外界質疑，多項重大開發案件於審查過程中，出現審查程序過於倉促情形，例如能源開發案僅經１次專案小組初審即建議通過，顯示環評審查機制恐流於形式，未能確實發揮專業把關功能。

此外，也曾發生會議程序爭議，包含臨時變更會議安排、限制民眾及環團參與等情形，嚴重影響程序正義與社會信任基礎。另一方面，開發案通過後違反環評承諾的案例屢見不鮮，顯示後續監督與查核機制未能有效落實，導致環評制度偏重審查、輕忽管理，實務上對用地擴張及產業發展決策也未能發揮實質影響力，淪為形式審查程序，難以達到政策把關功能，建議刪減本項預算100萬元，並凍結200萬元。

立委林淑芬等人提案指出，本屆環評委員名單中，民間專家學者委員共14人，其中環境、河海工程背景者高達9人，占比超過6成，但生態與森林、社會環境文化領域代表寥寥可數，與環境部自訂的自然、生活、社會3大環境領域均衡原則背道而馳，若委員會組成過度偏重工程技術思維，恐將環評窄化為「工程減輕對策」的技術審查，提案凍結本項預算1000萬元，待環境部針對本屆環評委員遴選結果的專業失衡提出檢討報告，並向立法院社福及衛環委員會提出書面報告後，始得動支。

立委邱鎮軍等人提案指出，環境部對開發行為有上位政策指導的角色，但是開發違規行為頻仍，因此外界質疑環評審查草率行事，建議凍結本項預算500萬元，要求環境部1個月內向立法院社福及衛環委員會提出書面報告後，始得動支。

環境部表示，會檢討環委遴選的多元原則，承諾會修改「環境部環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」，自然、生活、社會3大環境的專家人數也會相當，相關作業程序也會拉長。

最後經雙方討論，林淑芬同意由原本凍結1000萬元改凍結300萬元。