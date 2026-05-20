荔枝放一周仍甜又多汁！達人曝保鮮法 內行加碼一招：不怕吃多流鼻血

隨著天氣變熱，荔枝盛產的季節近了。生活達人陳映如近日在臉書分享「荔枝保鮮小妙招」，她表示前陣子收到一大箱新鮮荔枝，原本想立刻分送給朋友，沒想到對方工作忙到一星期後才有空來拿。原本擔心荔枝放久後容易發黑、乾掉，沒想到妥善保存後，「從冰箱拿出來時真的嚇到！」荔枝不但依舊紅紅亮亮，外皮也沒有皺掉，果肉吃起來還是很多汁，直呼「超juicy」。

陳映如分享，保存方式其實相當簡單。首先把荔枝一顆顆用剪刀剪下，避免硬拔破壞果蒂，再放進清水中浸泡，水量需完全蓋過荔枝，之後再裝進保鮮盒冷藏保存，中間記得定期換水即可。她表示，這樣保存一星期後，荔枝狀態依然相當不錯，不只外觀維持鮮紅，連口感都沒有太大改變。她也笑說，這方法簡單又有效，「愛吃荔枝的人真的可以試試看」。

另外，也有內行網友補充其他方式，她提到曾因太愛吃荔枝而吃到流鼻血，後來有賣荔枝的人教她改用「鹽水泡荔枝」。她分享，將荔枝泡過鹽水後，撈起裝入塑膠袋或保鮮盒冷藏即可，不需要再另外泡水或換水，也同樣能避免荔枝變黑、變乾，可以保存至少一星期。該名網友也透露，自己後來改用這個方法後，「吃了不會流鼻血」。

不過根據近日相關報導，今年想吃到便宜又大量的荔枝，恐怕沒有往年那麼容易。端午節前原本是荔枝盛產季，但近年氣候異常頻繁，今年更因降雨不足、溫度失衡，影響整體開花與結果狀況，嘉義地區就傳出荔枝減產消息。

百年黑葉品種「荔枝王」主人紀坤良坦言，今年不僅缺乏雨水，也遇上不利開花的氣候條件，導致結果率偏低。嘉義農試分所也指出，近年除了極端氣候外，病蟲害問題同樣加劇，讓產量與收成穩定度逐年下降。目前相關單位也開始推動品種更新與栽培技術升級，希望在氣候變遷壓力下，仍能維持穩定收益。