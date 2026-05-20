講錯順序恐害命！打119「別先喊有人昏倒」 消防員曝3關鍵：每分鐘差10%存活率

遇到家人或路人突然昏倒，你打119第一句話會說什麼？很多人的直覺反應都是大喊「有人暈倒了！」有消防員指出，這個舉動可能在無形中耽誤了黃金救援時間。由消防員經營的粉專「消防神主牌」近日在Threads發文，揭露2種最讓人無奈的報案狀況，直言「打119的說話順序，真的會影響救援速度，每延誤一分鐘，存活率就掉10%」。

該名消防員分享，「我接過很多119的案件，有兩種狀況讓我印象特別深」，第一種狀況是報案人急著說有人倒下，但被問到有沒有呼吸時，卻只能慌亂回答「大概有吧、好像有、不確定」。消防隊只能按照一般案件的優先順序出勤，結果趕到現場才發現是OHCA（到院前心跳停止）。他直言，在路上的這段時間，如果能提早得知是OHCA，「車速不一樣，備料不一樣，到場的第一個動作不一樣」，每延誤一分鐘，存活率就掉10%。

第二種狀況則是報案人雖然給了地址，但地點沒有門牌、路非常難找，或是只說了一個外地消防員不熟悉的地名，當救護車抵達附近後，只能像無頭蒼蠅一樣繞了好幾圈，現場卻沒有任何人在路口引導，白白浪費好幾分鐘。消防員無奈表示，「那幾分鐘，對裡面的人來說是什麼，你自己想」。

為了別讓悲劇重演，消防員呼籲大眾，打119的時候，報案者說話的順序和內容，真的會影響救援的速度，第一句話必須先說地址，「不是先說發生了什麼事，是先說你在哪裡」。消防員解釋，原因很簡單，「如果你說完地址之後電話突然斷訊，我們至少知道要去哪裡找人」。民眾報上地址要具體，包含縣市、區、路名、門牌號碼，「如果在大樓裡要說幾樓，如果在公共場所要說哪個區域」。至於不確定地址怎麼辦？請立刻尋找最近的明顯地標，例如超商、加油站、大型顯眼建築物，讓救災人員快速定位。

第二句說「發生了什麼事」，不需要長篇大論，用最精簡的一句話說明，例如「跌倒了」、「出車禍」、「有人突然倒下」、「有人燒燙傷」，讓消防人員立刻判斷案件性質。

第三句說「意識狀態」，這句話非常關鍵，特別是有人倒下的案件，是消防員決定派遣優先順序的關鍵。報案者務必清晰描述倒下的人「有沒有意識，叫他有沒有反應，有沒有在呼吸」，以及觀察是不是正常的規律呼吸，還是偶爾才喘一下。如果民眾在慌亂中不會判斷也別急，119接線員會在電話裡一步步引導確認，照著做就對了。

消防員也提醒，當電話掛掉之後，請務必派一個人到路口等待救護車，並引導消防隊員進去。這段引導省下來的找路時間，換算成家人的存活率，「絕對不是小數字」。

本站報導，在新竹市消防局勤務指揮中心內，有一群坐在螢幕前的「派遣員」，不只是接線生，更是與時間賽跑的「耳朵偵探」。即便有近六成進線皆為無意義的掛斷或誤觸，他們仍堅守一項鐵律，「絕不先掛電話」，因為那靜默的背後，可能藏著最後一絲求救的微光。他們必須在接起後的短短3至5秒內，透過背景音判讀現況：是小孩嬉鬧的背景聲？還是車流經過的規律風聲？抑或是受困者極其細微的喘息聲？其工作壓力不亞於在前線火場救災的消防員。