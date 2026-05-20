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520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

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賴總統提兒少津貼「每月5千」發至18歲 托盟：催生效果有限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。記者潘俊宏／攝影
賴清德執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今天發表就職2周年演說，跟進藍白二黨所提「台灣未來帳戶」構想，宣布將提供0至18歲兒少成長津貼，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。對此，托育及就業政策催生聯盟發布聲明，雖肯定政府正視結構性問題，但提醒這類現金政策催生效果有限，「只是止痛藥，沒有動手術。」

托盟指出，並不反對賴總統將每月5千元兒童津貼延長至18歲的作法，但要告訴總統此舉對改善生育率效果「一定有限」，東歐國家波蘭10多年前即提出類似政策，每月撥款金額與我國相近，發放期間也是延續至19歲，但實施後生育率僅維生0.1%，且2年後繼續下滑，足見「發現金」無法改善結構性根本問題。

行政院長卓榮泰昨提出，將3歲前才能使用的育嬰假，延長至6歲以下均可使用的育兒假。對此，托盟提醒，該政策必須以性別平等為前提，不能只是「誘導女性回家承擔更長時間母職」，日本2022年、韓國於2024年將陪產假時間延長為4周，改革重心均強調女性不該在艱難的產後階段孤立照顧新生兒，男性應從孩子出生開始，學習「共同照顧」，提倡雙親共同育兒。

托盟指出，卓院育嬰假轉型育兒假津貼，及提供中小企業職代津貼等作法，本質上都是希望引領各級企業轉型友善育兒職場，恐引發部分僱主、主管與非育兒勞工不滿，為高難度改革，相關政策也很難落實在警消、醫護等無法離開現場的工作，恐產生相對剝奪感，甚至勞工本身也有不敢申請使用的兩難，但諸多研究結果可見，工作與育兒的相容性，為生育率回升前提。

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