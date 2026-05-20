快訊

柯文哲判17年「風險提升、有逃亡之虞」 裁定再限制出境、科控8月

國民黨清理軍購戰場 川普訪陸拋新變數會再引硝煙？

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空二度蟬聯SKYTRAX五星航空 世界級飛行體驗獲肯定

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空再度榮獲SKYTRAX五星航空，展現於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。聯合報系資料照片
星宇航空再度榮獲SKYTRAX五星航空，展現於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。聯合報系資料照片

星宇航空再度榮獲國際航空評鑑機構SKYTRAX五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽。2025年星宇航空於開航滿五年之際，即首度取得五星航空評級，成為全球少數能在短時間內獲此殊榮的航空公司；2026年再度成功蟬聯，進一步展現星宇航空於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。

星宇航空執行長翟健華表示，連續兩年獲得SKYTRAX五星航空認證，對星宇航空而言是非常重要的里程碑，也代表團隊自開航以來始終堅持的服務精神與品質標準受到國際肯定。由衷感謝旅客一路以來的支持，以及每一位同仁在第一線與幕後的努力。未來，星宇航空將持續精進服務品質，讓每一段旅程都成為令人難忘的飛行體驗。

SKYTRAX執行長 Edward Plaisted指出，星宇航空獨具特色的「Galactic」品牌概念，已完整落實於客艙設計、服務文化、機上餐飲與數位體驗等各項環節，為全艙等旅客打造一致且精緻的高端飛行體驗。此外，星宇航空客艙組員專業、細膩且恰到好處的服務表現，亦持續成為品牌的重要亮點之一。

星宇航空說明，SKYTRAX為國際航空評鑑調查機構，被譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比，範圍涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等面向。能夠獲得五星航空評級是最高的品質肯定，目前全球僅有10家航空公司獲得此殊榮。

星宇航空不但再度蟬聯SKYTRAX五星航空，近年於國際間也獲得多項肯定，包括Airline Ratings 7-Star Plus最頂級飛安認證、全球最佳航空公司第五名，顯示星宇航空以穩定且高品質的服務體驗，獲得國際市場與旅客認可。

星宇航空今年也將於6月1日正式開航首條韓國航線「台北/台中-釜山」、8月1日開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，為全球布局再添重要里程碑。此外，星宇航空亦與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作，推出STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫，將兩架A350-1000打造為飛行藝術品，進一步延伸星宇航空精品航空的理念，持續為全球旅客帶來獨具風格的世界級飛行體驗。

星宇航空再度榮獲SKYTRAX五星航空，展現於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。圖／星宇航空提供
星宇航空再度榮獲SKYTRAX五星航空，展現於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。圖／星宇航空提供

星宇航空 航空公司

延伸閱讀

影／桃機行李運送獲世界肯定 董座曝旅運量人次將破5千萬

TTE 旅展雄獅首創「全球鐵道專區」 獨家周邊限量搶購

台北旅展聚焦 市場風向球

懂喝的看這！酒杯之王RIEDEL揭曉年度認證餐廳 這22家連續5年上榜

相關新聞

賴總統提兒少津貼「每月5千」發至18歲 托盟：催生效果有限

賴清德總統今天發表就職2周年演說，跟進藍白二黨所提「台灣未來帳戶」構想，宣布將提供0至18歲兒少成長津貼，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。對此，托育及就業政策催生聯盟發布聲明，雖肯定政府正視結構性問題，但提醒這類現金政策催生效果有限，「只是止痛藥，沒有動手術。」

花東國家級警報響！9時11分台東近海規模4.8地震 3分鐘後同地點又震

中央氣象署發布第46號顯著有感地震報告，今天上午9時11分，在台東縣政府北北東方 65.3 公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.8地震，地震深度27.8公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：臺東縣、花蓮縣。

基隆爆漢病毒確診 謝國樑：今起發老鼠藥、市府派專家抓鼠

新北林口區一名在基隆市工作的男子，4月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒，為今年全國第三例。基隆市長謝國樑今天表示，請民眾今天起到各區公所領取老鼠藥，今天開始市府請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾撲滅老鼠，由里長統一向區公所申請派案。

梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨

高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。

流鼻水狂塞衛生紙！6歲妹鼻腔驚見「巨大異物」 爸當場看傻

鼻塞是感冒常見症狀之一，不少人會用衛生紙塞住鼻孔止鼻水，避免影響日常生活。不過，這樣的習慣其實可能造成風險。耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。

食品宣稱療效最重罰500萬！食藥署廣告指引「三高」也是危險用語

隨民眾保健意識提升，電視、影音平台、社群平台等健康食品廣告愈來愈常見，就連網紅、藝人也常業配或代言相關產品，若不慎涉及宣稱療效，業者最重將被依「食安法」開罰至高500萬罰鍰。現行許多廣告遊走法律邊界，以「壞東西」影射癌細胞、「血濁」影射高血脂等，連三高也是危險用語，衛福部食藥署訂出「食品廣告合規輔導指引」，盼降低食品業者、內容創作者違規風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。