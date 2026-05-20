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胸悶5個月…50歲壯男心臟動脈2年竟全堵 靠「這招」救命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
林男接受心臟血管攝影檢查，赫然發現短短2年，右冠狀動脈從整條通暢（左），變成嚴重阻塞（右）。圖／亞大醫院提供
林男接受心臟血管攝影檢查，赫然發現短短2年，右冠狀動脈從整條通暢（左），變成嚴重阻塞（右）。圖／亞大醫院提供

「才短短2年，整條通暢血管竟變成大阻塞」！台中50歲林姓主管工作拚命，5個月來頻繁心絞痛、胸悶症狀，以為是胃食道逆流，趁生日安排健康檢查，竟發現右冠狀動脈嚴重阻塞，經緊急置放支架救命，讓他開心稱，最棒的「心」生禮物！

 林男表示，他每年生日都會安排健康檢查，兩年前特別加選心臟血管攝影，當時影像報告顯示右冠狀動脈十分通暢，沒想到五個月前，他走快一點、爬兩層樓，甚至久坐，胸口就有明顯緊縮感，彷彿被繩子勒住，伴隨冒冷汗與左肩痠痛，甚至凌晨痛到驚醒。

林男指出，症狀一發作，他嘗試全身用力伸展、來回踱步，甚至蹲在地上保持不動，狀況就緩和，他誤以為是工作太累，睡一覺就好，甚至以為是胃食道逆流發作，盡量少吃一點降低發作頻率，所幸妻子建議他趁上個月生日再安排健康檢查，才揪出背後真正病因。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，心臟血管斷層掃描攝影影像報告顯示，林男右冠狀動脈極度嚴重狹窄，血流幾乎無法順利通過，左前降支動脈70%阻塞，「等於三條高速公路中，有兩條已經坍方無法通行」，隨時可能發生急性心肌梗塞、甚至猝死風險。

林男在右冠狀動脈、左前降支動脈分別置放3根塗藥心臟支架，成功撐開血管後，他形容「胸口大石頭瞬間消失」，呼吸終於恢復順暢。

王宇澄指出，心臟冠狀動脈短期內嚴重阻塞頗為罕見，可能與粥狀斑塊破裂與血栓形成有關；此外，心理壓力、情緒波動甚至過度勞累也可能導致血壓升高、心跳加快，增加斑塊破裂風險。

王宇澄提醒，由於阻塞初期往往沒有明顯劇烈疼痛，多數以胸悶、喘不過氣、容易疲勞等症狀表現，特別是有抽菸習慣、三高病史、家族心血管病史的民眾，更是高危險群。

 他提醒，若出現持續性的胸部不適，切勿當成腸胃不適或過勞處理，應盡速就醫評估，同時務必戒菸、控制三高、健康飲食以及規則運動，若已置放支架，則需嚴格服用抗血小板藥物以防支架阻塞，千萬不能自行停藥，避免導致支架急性阻塞。

醫師王宇澄提醒，民眾如果有呼吸會喘、胸痛等不舒服前兆，務必盡速就醫。圖／亞大醫院提供
醫師王宇澄提醒，民眾如果有呼吸會喘、胸痛等不舒服前兆，務必盡速就醫。圖／亞大醫院提供

林男經醫師緊急置放3根支架後，總算大幅改善胸悶、心絞痛症狀。圖／亞大醫院提供
林男經醫師緊急置放3根支架後，總算大幅改善胸悶、心絞痛症狀。圖／亞大醫院提供

健康檢查 胃食道逆流 台中

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