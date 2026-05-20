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護理師大逃亡？輪班壓力爆表離職率飆 高雄市曝加薪1500元留才

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員李喬如認為挽救護理人力流失應給予實質補貼，衛生局黃志中答詢回應說，已加薪1500元留人。圖／翻攝自高雄市議會
高雄市議員李喬如認為挽救護理人力流失應給予實質補貼，衛生局黃志中答詢回應說，已加薪1500元留人。圖／翻攝自高雄市議會

護理人力荒，高齡社會恐將面臨無人照護的窘境，高雄市議員李喬如今在市政總質詢指出，「三班護病比」將入法挽救護理人力流失，未上路前，應考慮以留任獎金、津貼等代金補償方式，針對加護病房、急診等高壓第一線醫護人員給予實質補貼把人留下。衛生局回應，市立醫院已加薪1500元，離職率較去年降低。

李喬如表示，台灣面臨人口結構劇烈變化，未來30年高齡人口將大幅攀升，護理人力卻持續流失，若政府不及早介入，醫療與長照體系恐將面臨崩解危機，市府應從地方政府角度出發，在中央法制尚未完備前，先以實質補助與友善政策穩定護理人力。

李喬如建議，提供護理師留任獎金、夜班津貼與加班補助，讓護理人員感受到薪資待遇被重視，且「直接進入護理師口袋」，而非僅補助醫院，才能真正發揮效果。

她表示，總統已表態支持護病比制度化，但制度尚未完成前，市府可先研議地方版的友善護理政策，針對在高雄執業的護理師提供留任獎勵、年資獎金、夜班補貼等措施，降低人力流失。

李喬如點出，因長期三班輪值、夜班負擔沉重，加上護病比過高、行政工作繁重，導致大量護理人員離職，許多護理系學生實習後選擇轉跑道，不願留在臨床第一線，醫院即使有病床，也因無護理人力而無法開床。

不只工作壓力，年輕護理師因輪班制難以兼顧家庭與育兒，不敢結婚、不敢生，若能建立夜間托育、托嬰支持等配套，有助於穩定護理人力，也與提升生育率息息相關。

黃志中表示，市立醫院及委外經營醫院今年1、2月護理人員離職率約落在1％至3％間，相較去年已有改善，近年也透過公務預算，針對市立醫院護理人員提供小夜班、大夜班獎勵並固定加薪，每人每月增加1500元薪資。

黃志中說，市立醫院護病比皆已符合現行法規要求，除了薪資待遇外，也持續導入智慧化護理系統、簡化紀錄流程，希望降低第一線工作負擔，護理職場壓力仍大，改善護理環境不能只靠加薪，包括建立友善職場文化，及社會對護理專業的尊重。

離職 加薪 人力

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