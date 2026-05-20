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流鼻水狂塞衛生紙！6歲妹鼻腔驚見「巨大異物」 爸當場看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。 示意圖／AI生成
耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。 示意圖／AI生成

鼻塞是感冒常見症狀之一，不少人會用衛生紙塞住鼻孔止鼻水，避免影響日常生活。不過，這樣的習慣其實可能造成風險。耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。

郭子龍在臉書分享，一對姊妹因感冒前來看診，姐姐很快就看完，輪到6歲妹妹時，爸爸抱著她坐上診療椅，並表示妹妹因為經常流鼻水，習慣把衛生紙塞進鼻孔裡，有時甚至會流鼻血，最近還出現鼻塞情況。

郭子龍檢查小朋友鼻腔時，第一眼就覺得裡面的「鼻涕」看起來不太對勁，雖然顏色像鼻涕，但形狀卻異常圓潤，讓他直覺懷疑可能有異物卡在裡面。起初嘗試用抽吸方式處理，卻完全吸不動，於是請爸爸抱緊孩子後，再以器械伸入鼻腔夾取。

他形容，器械碰觸到的觸感偏硬，心裡立刻確定「果然是異物」。先夾掉外層沾附的鼻涕後，發現裡面是一個圓形物體，但因不確定大小與沾黏程度，只能小心處理。最後，他一口氣將異物完整夾出，雖然鼻中膈有些輕微出血，下方也殘留黃鼻涕，但確認鼻腔內已沒有其他異物。而被取出的東西層層剝開後，竟是一團長期塞在鼻腔中的球狀衛生紙。

郭子龍表示，妹妹全程沒有哭鬧，甚至還露出笑容，似乎隱約知道自己闖了禍。當爸爸正準備開口責罵時，他也立刻出手制止，並耐心對妹妹說，「鼻子很重要，不能隨便塞東西進去喔」，並提醒妹妹，下次若塞進去拿不出來，記得跟爸爸媽媽講，「醫生阿伯才能幫妳拿出來」。

鼻子塞衛生紙是常見的應急做法，但專業醫師通常不建議塞入過多或長時間堵塞。長期堵塞不僅影響呼吸，還可能因為摩擦鼻黏膜引發過敏、感染或使衛生紙碎屑卡在鼻腔內。鼻塞嚴重可嘗試以下方法來讓鼻子暢通，熱敷鼻腔、洗鼻器清潔、穴道按摩、調整姿勢。

耳鼻喉科 感冒 衛生紙 鼻腔

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