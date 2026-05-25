2026台北國際食品系列展盛大登場 串接全球健康趨勢與食品工業智慧浪潮

亞洲食品產業的年度盛事——「2026台北國際食品系列展」將於 6 月 24 至 27 日隆重舉行，規模再創高峰，首度結合台北南港展覽館 1、2 館及世貿一館，正式開啟「三館聯展」的嶄新里程碑。本次展會預計匯聚 1,800 家廠商，展出規模達 4,750 個攤位，在全球產業轉型的新局下，展現台灣作為全球食品供應鏈關鍵地位的堅強實力。

傳統與未來的跨世代對話

本屆展會以「精準食代 綠色智慧」為主軸，融合經典風味與未來飲食趨勢。回應健康飲食的浪潮，世貿一館展出的「食在健康館」，將針對蛋白補給、腸道健康及植物基議題，展示多元的未來有機與功能性食品，反映全球消費者對於健康與永續意識的提升。參觀者不僅能感受食品工藝的幸福感，更能從中發掘結合營養學與先進生命科學的創新產品，在美味與健康之間達成完美平衡。

智慧製造與綠色轉型

同步展出的「台北國際食品加工機械展」、「台北國際包裝工業展」、「臺灣國際生技/製藥設備展」及「臺灣國際飯店暨餐飲設備用品展」是亞洲智慧製造與服務的重要門戶。展覽聚焦於 AI 驅動的檢測系統、節能食製設備，以及強調減碳包材與數位轉型的智慧工廠解決方案。飯店暨餐飲設備展則進一步展示內外場的全面智慧化，透過智慧製程推動營運自動化，並結合線上線下（OMO）整合服務升級顧客體驗。此外，透過 ESG 數據化管理與透明供應鏈的建立，餐飲服務業正全面強化永續經營的韌性。

國際商機與產業論壇

為促進全球產業交流，展會期間將舉辦多場專業活動，包含「一對一採購洽談會」以精準媒合提升溝通效率與成交機率、「食品創新趨勢論壇-食代躍進」及「保健食品產業高峰論壇」深度解析品牌轉型、技術整合與智慧製造的應用。此外，透過「綠色願景獎」的評選，進一步強化產業對ESG責任的承諾。

健康飲食與生活

除了專業的商貿對接，本屆展會亦精心規劃一系列精彩的互動分享體驗。世貿一館特別舉辦多場「健康Talk Show」，邀請包括多位知名醫師、營養師及藥師，針對「腸胃機能保健」、「美容瘦身飲食原則」、「運動補充策略與居家運動教學」及「熱門保健食品大解析」等議題進行深度解析與現場示範。此外，現場更設有專業導覽，讓參觀民眾在逛展之餘，也能近距離獲取專業的健康與營養知識。

健康及美味兼具的飲食已成為全球消費者追求的目標。 圖／貿協 提供

「2026 台北國際食品系列展」不僅是一場商貿盛會，更象徵著台灣食品產業與世界接軌的雄心與韌性。透過三館聯展的能量，展現了從農場到餐桌、從製程到包裝的完整產業鏈價值。在瞬息萬變的全球市場中，本屆展會將持續引領產業翻轉，以科技驅動創新，以永續定義未來。誠摯邀請各界夥伴親臨展館，共同參與這場定義未來食代的年度盛事。

展覽資訊：

日期 2026 年 6 月 24 日至 27 日

場館 台北世貿一館、台北南港展覽館 1 & 2 館

展覽官網 https://reurl.cc/Vmrn3b

業者參觀登記 https://reurl.cc/grkGKR

展覽周邊活動 https://foodtaipeitest.my.canva.site/ftms