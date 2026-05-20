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基隆爆漢病毒確診 謝國樑：今起發老鼠藥、市府派專家抓鼠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表示，請民眾今天起到各區公所領取老鼠藥，今天開始市府請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾撲滅老鼠。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，請民眾今天起到各區公所領取老鼠藥，今天開始市府請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾撲滅老鼠。記者游明煌／攝影

新北林口區一名在基隆市工作的男子，4月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒，為今年全國第三例。基隆市長謝國樑今天表示，請民眾今天起到各區公所領取老鼠藥，今天開始市府請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾撲滅老鼠，由里長統一向區公所申請派案。

謝國樑今天在市府各單位老鼠防治會議後說明，謝國樑說，市府目前有一定數量的老鼠藥（滅鼠誘餌），今天起請民眾到各區公所領，但庫存有民，民眾限領1包，先進行發放，讓民眾執行方防疫的工作。市府已緊急大量採購，將在5月底到6月初，會有1萬多包，陸續送到各區公所。

謝國樑表示，今天開始請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾撲滅老鼠，派案原則為請民眾和當地里長聯繫，由里長統一向區公所申請，讓專家協助滅鼠的工作，因是緊急委託案，因此量能現階段有一定的限制，未來再逐步把量能增加。

謝國樑說，由於很多民眾都還有疑問，本周末開始，會邀請各區的里鄰長進行講習及座談，由鼠類防治專家協助里鄰家加強防治及滅鼠。

環保局副局長管鳳珠表示，今天會針對全市的主要幹道清構及消毒作業，並且降低垃圾在桶停留的時間。

市府產發現動保所長陳柏翰說，投放鼠藥會加強防毛小孩、小朋友、野生動物誤食等安全防護措施，

謝國樑 老鼠 基隆 漢他病毒

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