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梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨
高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。
目前台灣附近雲量偏少，整體環境逐漸轉為典型夏季型態。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，反觀中國華中至長江流域一帶，仍有大片雲系與降雨區發展，代表梅雨鋒面目前仍持續在北方活動。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來幾天受到高壓持續籠罩影響，台灣大致維持晴朗、炎熱的天氣，在偏南風環境下，各地高溫普遍可達31至33度，其中，中、南部內陸及近山區甚至有機會出現34度以上高溫。雖然高壓籠罩，午後仍有雷陣雨機會，尤其各地山區要特別注意天氣變化。
梅雨鋒面展望，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前這種高壓控場的天氣，預估還會維持好幾天。梅雨季其實還沒有結束，目前預估下一波鋒面，有機會在下周五前後逐漸接近台灣。
近期是否有颱風生成？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料研判，下周後期將有一波活躍，但目前變數仍然相當大，還需要持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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