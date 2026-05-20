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少吃、多運動減重卻卡關 中醫揭原因：「吃太少」才瘦不下來

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師莊可鈞說，減重「卡關」狀態，從中醫角度來看，並非意志力不足，而與脾臟功能下降有關，此並非「吃太多」瘦不下來，而是「吃太少」瘦不下來。示意圖。圖／123RF
中醫師莊可鈞說，減重「卡關」狀態，從中醫角度來看，並非意志力不足，而與脾臟功能下降有關，此並非「吃太多」瘦不下來，而是「吃太少」瘦不下來。示意圖。圖／123RF

減重時常被提醒少吃多動，但卻常出現明明非常努力控制飲食，甚至刻意少吃、避開澱粉與高熱量食物，體重依然停滯不前，甚至愈減愈疲憊無力，部分人還會出現手腳冰冷、腸胃不適或水腫等問題。這種減重「卡關」狀態，從中醫角度來看，這恐與脾臟功能下降有關，並非「吃太多」瘦不下來，而是「吃太少」，沒辦法瘦下來。

中醫師莊可鈞說，脾胃為後天之本，脾主運化，負責將攝取的食物轉化為氣血與能量，是人體代謝運作的核心系統。當長期過度節食、飲食不規律，或習慣攝取冰冷、生食，或飲食結構失衡、內容過於單一，導致營養攝取不均時，最容易受影響的就是脾胃功能。

莊可鈞說，一旦脾的運化能力下降，不僅無法有效吸收與轉化營養、影響氣血生成，也會連帶干擾水分代謝，導致體內濕氣堆積，逐漸形成「氣血不足」與「濕濁內生」的體質。此時，身體會容易感到疲倦、面色萎黃、食欲不振、吃一點就腹脹、大便偏軟或不成形、四肢冰冷，以及下半身水腫、舌邊齒痕明顯等。莊可鈞說，這時許多人會發現一個共同現象「吃得愈少，反而越難瘦」，甚至體重長期停滯不動。

「這並非身體不配合，而是進入一種自我保護機制。」莊可鈞指出，當長期熱量攝取不足時，身體會主動降低基礎代謝率，減少能量消耗，以維持基本生理運作。換句話說，身體進入「節能模式」，脂肪不再被優先動用，反而傾向保留能量，使減重變得更加困難。這也是許多人在過度節食後，反而陷入減重瓶頸的主要原因。

莊可鈞說，這類體質調理，重點並非持續「吃得更少」，而是「先恢復脾胃功能」。在日常飲食方面，建議以「溫養脾胃」為原則，建立規律且均衡的飲食習慣。即使份量不必過多，也應維持穩定三餐，避免長時間空腹。

飲食內容以溫熱、熟食為主，如米飯、粥品、燉湯等，並適度補充優質蛋白質，如雞肉、魚類與蛋類，有助於維持氣血與肌肉代謝功能。同時，可適量選擇山藥、蓮子、紅棗、小米等健脾食材，以協助脾胃恢復正常運作。

相對地，應盡量減少冰品、生食、過度加工食品及含糖飲料的攝取，這些食物容易加重脾胃負擔，使運化功能進一步下降。長期依賴咖啡或含糖飲料代替正餐，不僅可能導致肌肉流失與代謝下降，還會造成血糖波動與壓力荷爾蒙上升，進而增加脂肪堆積的風險，並進一步損傷脾胃功能，形成「愈減愈難瘦」的體質，反而不利於體重管理。

除了飲食調整，生活作息與運動同樣重要。規律作息與充足睡眠，有助於氣血生成與內分泌穩定；運動則建議採取適度原則，不宜過度追求高強度有氧，以免進一步消耗已經偏虛的體能。可在有氧運動之外，加入基礎肌力訓練，幫助提升基礎代謝率，讓身體逐步恢復「有效燃燒能量」的能力。

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