端午除穢不只洗澡 這5樣東西沒洗，等於白過

端午節將至，許多人習慣在這一天的正中午時段，以午時水「洗澡除穢」，但其實，真正該清潔的，可能不只你自己。隨著氣溫升高、濕氣加重，加上5、6月正值換季時節，厚重衣物、棉被、床單一次出籠清洗，不少人開始面對同一個困擾—明明都洗過了，為什麼還是有味道？

端午除穢也正值換季時節，厚重衣物、棉被、床單一次出籠清洗。 圖／shutterstock

端午除穢也正值換季時節，厚重衣物、棉被、床單一次出籠清洗。 圖／shutterstock

你以為洗乾淨，其實只是「洗過而已」

台灣氣候潮濕悶熱，汗水與皮脂容易附著在衣物纖維中，若沒有真正做好洗淨，就會形成細菌溫床。特別是以下幾樣東西，幾乎每個家庭都容易忽略：

一、棉被、床單：長時間接觸皮膚，藏有大量汗水與塵蟎

二、換季衣物：放了一整季，容易悶出異味

三、毛巾、貼身衣物：最容易殘留細菌

四、運動衣：汗味最難清除

五、洗衣機本身：你洗的乾淨，機器不一定乾淨

台灣氣候潮濕悶熱，汗水與皮脂容易附著在衣物纖維中，若沒有做好洗淨，就會形成細菌溫床、產生異味。 圖／shutterstock

不少人會發現，衣服洗完當下聞起來沒問題，但只要一流汗，味道立刻跑出來，這其實就是所謂的「假乾淨」。為什麼衣服會「越洗越臭」？關鍵原因在於「清潔不完全＋細菌殘留」。如果洗劑溶解不完全或清潔力不足，髒污其實只是被「帶走一部分」，剩下的殘留在纖維裡，遇到汗水就會再次產生異味。因此，真正有效的清潔，不能只靠香味掩蓋，而是要做到：深層去污、抗菌抑味、低殘留不刺激。

洗衣升級關鍵：從「洗得乾淨」到「真正無味」

已經有不少消費者開始使用洗衣球產品，就是因為它能適度控制用量，同時避免洗劑殘留問題。其中，由台酒生技推出的新品—「易洗樂香氛洗衣球」，就主打從「用量精準」、「香水級洗感體驗」、「抗菌防霉*」、「抑制塵蟎過敏源*」等多方面升級。

「易洗樂香氛洗衣球」用量精準、不沾手，包膜不擔心殘留在衣服上。 圖／台酒生技提供

這款洗衣球採用200秒速溶包膜技術，可快速溶解，避免包膜殘留在衣物上的窘境；同時設計為單顆定量，滾筒式洗衣機使用1顆；直立式洗衣機，低水位使用1顆、高水位則使用2顆，不沾手也不需計量，對於一次清洗大量衣物的換季時期尤其方便。使用上也很簡單，只需依照建議用量，把產品置入洗衣槽底部(勿放入洗劑盒中)，並將衣服投入洗衣槽中，以一般洗衣機清洗程序使用即可。

在清潔力之外，更加入台酒獨家的「啤酒花植萃精華」，搭配前、中、後調香氣設計，讓洗完的衣物不只是乾淨，更有類似香水般的層次氣味。而針對夏季最在意的衛生問題，也能有效抗菌、防霉達99.9%*，並能有效抑制塵蟎過敏源*；此外，產品通過美國FDA認證實驗室低敏驗證，對於有小孩或敏感肌族群來說更加安心，並取得美國農業部USDA綠色產品驗證，採用再生界面活性劑、不含石化LAS配方，在清潔與環境之間取得平衡。

換季清潔，不只是打掃，而是生活升級

端午的「除穢」習俗，放到現代，其實就是一次生活的重整。當你把棉被、衣物，甚至氣味都整理乾淨，不只是環境變清爽，連心情也會跟著變輕。今年，不妨從「洗衣」開始，把那些看不見的髒污與味道，一次清掉。

「易洗樂香氛洗衣球」加入台酒獨家的啤酒花植萃精華，讓洗完的衣物不只是乾淨，還有香水級洗感體驗。 圖／台酒生技提供

台酒生技「易洗樂香氛洗衣球」

建議售價：268元（30入）

限時優惠：即日起至6/21，單件219元（平均約7.3元/顆）；滿2件加贈5入組1包 (平均單顆約6.7元)

購買通路：台酒購物網、台酒便利店／營業所、酒廠產品推廣中心

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*經SGS檢驗，可有效抑制衣物上容易孳生的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌、綠膿桿菌及黑麴菌(黑麴黴)達99.9%；經財團法人紡織產業綜合研究所檢驗，可有效抑制塵蟎過敏源。