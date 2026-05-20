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花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

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花東國家級警報響 上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震報告。圖／中央氣象署提供
地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第46號顯著有感地震報告，今天上午9時11分，在台東縣政府北北東方 65.3 公里 ，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.8地震，地震深度27.8公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：台東縣、花蓮縣。

各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、台南市縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級。

地震 台東

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