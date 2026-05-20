花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

近期天氣型態偏向夏季型，上午各地多雲到晴，午後各地山區以及局部近山區平地有熱對流雷雨機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天、周五因為北邊鋒面較為靠近到東海南部、台灣北方海面一帶，午後雷雨發生的範圍較為擴大，降雨較為增多，熱對流發展的區域有機會出現小範圍短時強降雨，這是夏天很常出現的情況，要到山區活動的朋友務必留意。

2026-05-20 07:13