夏天限定的甜味！日本水蜜桃TOP 10一次看

盛夏水果「桃子」登場！

夏季水果百花齊放，而日本水蜜桃始終佔據頂級位置。主要產地分為山梨縣、岡山縣、山形縣、福島縣、長野縣等，各地依氣候與土壤條件孕育出風味各異的品種，讓短短6月至9月的產季層次分明、精彩可期。

日本水蜜桃擁有細緻柔軟的果肉、飽滿多汁的口感與自然馥郁的香氣，奠定了「水果中的香氣女王」的崇高地位。許多造訪日本的旅人會專程安排體驗採果行程，甚至有甚至有饕客不惜高價，只為一飽口福。從經典的白鳳、清水白桃，到近年備受矚目的夢白桃，每一顆水蜜桃背後，都是精準栽培與嚴格選果的成果。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大熱門日本水蜜桃品種，帶你一次看懂產地、產季與風味差異，掌握最值得品嚐的旬味時刻。

示意圖／Shutterstock

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台灣農業部建議3大水蜜桃挑選重點

外觀：對稱、顆粒大且飽滿；重量：手感沉甸甸，厚實有水分；香味：氣味濃郁，成熟度與風味通常較佳。

No.10 花嫁

名字相當浪漫的「花嫁」，屬於早生系白桃品種，通常6月底左右便開始上市，由於產季短，經常一上市就迅速售完。

花嫁的特色是甜度高、果香鮮明，果實較小。雖然成熟期早，但風味完整度很高，因此在桃季初期特別受到期待。果肉偏柔軟，水分充足，能吃到早夏水蜜桃特有的清新香氣。若買到微脆口感的桃子，可在室溫下的通風處放置1至2天，待果實散發出較濃的香氣後再享用。

No.9 白麗

白麗取名自「美麗的白桃」，在岡山高級白桃系中辨識度非常高，也是近年送禮市場人氣逐漸上升的品種。它最大的特色就是宛如奶油般的白色外皮，嚐起來果肉柔軟、甜度高，幾乎沒有刺激性酸味，一入口會有非常直接的蜜甜感。

由於果香細膩柔和，有些日本果農甚至會形容它帶有淡淡乳香，亦有網友分享開箱經驗，形容白麗的滋味「果香濃郁、風味層次豐富」。

No.8 岡山夢白桃

「岡山夢白桃」屬於較新的白桃系品種，主打大果尺寸與均衡甜度。它不像部分高甜桃那樣濃烈，而是走細膩柔和路線，清甜乾淨、香氣典雅，特別適合喜歡高級感風味的人。果肉細緻多汁，成熟後有接近奶油般的滑順感。由於產量仍有限，在日本市場常被定位為精品級白桃。

有部落客介紹，在食用前約2個小時將水蜜桃放入冰箱，稍微冷卻後會更美味，但不要冰過久，反而會降低香氣與甜味。

No.7 清水白桃

被譽為「桃中女王」的清水白桃，是岡山白桃最具代表性的品種之一。特色是近乎乳白色的外皮與極細緻果肉，甜味優雅、香氣柔和，口感像絲絨般滑順。由於外觀潔白高雅，日本高級百貨與水果禮盒經常能看到它的身影。

清水白桃非常嬌嫩，成熟後保存期短。有網友前往果園實際摘果、品嘗體驗後，驚喜分享，「皮超級無敵好剝！大概就像把面膜從臉上撕下來一樣喔！皮很有彈性都不會斷」、「清水白桃超甜啊啊啊！好想每天吃」。

No.6 曉

PTT有網友提問：「水蜜桃日本才好吃對嗎？」表示自己在超市挑選日本與韓國的水蜜桃，相較之下日本的更加美味。其他網友留言分享，「日本福島縣的『曉』水蜜桃不錯」、「日本的水蜜桃汁多又甜，真心不騙」。

「曉」是由白鳳與白桃交配而成的明星品種，兼具兩者的優點，果肉細密、甜度高，但不像白鳳那麼柔軟，保有一定咬感；同時酸甜比例平衡，因此味道特別立體。福島縣更被視為曉的重要代表產區。成熟後的曉桃香非常強烈，切開時甚至會有明顯花香與蜜香，因此在日本市場長年維持高人氣。

No.5 夏子

翻攝FB／日本水果王國 山梨縣

「夏子」的特色是果皮薄、果肉Q彈，兼具柔軟與彈性的口感。主要產地在山梨縣與長野縣，其中長野產區因日夜溫差大，能讓甜度更集中，香氣成熟濃郁，很適合夏天冷藏後食用。

和許多偏軟系水蜜桃不同，夏子不會一入口就化開，而是帶有細緻纖維感與輕微脆度，層次感更明顯。也因為果肉較硬、耐放，較適合運輸出口。網友推薦提到，「極高的甜度，酸度低，入口後味道清爽甜而不膩」、「果肉介於軟桃和硬桃之間，有著令人驚喜的彈性口感」。

No.4 一宮白桃

如果說日本水蜜桃有壓軸代表，那一定就是一宮白桃！產自山梨縣一宮地區的一宮白桃，屬於晚熟品種，通常在8月中旬至9月初採收，正好落在整個水蜜桃季節的尾聲。也因為歷經整個夏季日照與溫差累積，它展現出極為成熟且集中的風味表現。

關於其品種來源眾說紛紜，一般認為與淺間白桃系統有關，甚至被視為其分支之一。外觀上，它的果實普遍比一般白桃更大，果形飽滿，表皮帶有細緻紅暈；切開後，果肉細緻緊密、纖維極少，成熟時幾乎可以輕鬆手剝果皮。含糖量常可達14度以上，甜味濃郁卻不膩口，同時水分極為豐富，也因為同時具備外型、甜度、水分與肉質等高水準表現，有著近乎傳說級的地位。

No.3 川中島白桃

翻攝官網／日本農林水產省

這款晚生種水蜜桃誕生於長野縣川中島地區，因此得名「川中島白桃」。最大的魅力在於扎實脆口的果肉與高糖度，吃起來飽滿有咬感，即使完全成熟也不容易過軟。

由於耐保存、運輸性佳，川中島白桃常被作為高級送禮桃，它獨有的濃郁甜味中帶有厚實桃香，尤其受到偏好脆桃口感的人喜愛，稱為「桃之王者」。網友購買後表示，「粉粉嫩嫩的微紅色，嬌艷欲滴」、「果肉很厚實，咬下去超多汁，又香又甜，蜜桃的香甜味道，吃完仍久久不散」。

No.2 白鳳

翻攝FB／富士山之國 山梨縣 台灣

提到日本水蜜桃，「白鳳」幾乎無人不知、無人不曉。它也是日本栽培量最大的桃種之一，最大特色是果汁極多、果肉柔軟細嫩，入口幾乎像果凍般化開；甜味乾淨優雅，不會過於厚重，酸度低，吃起來特別溫柔。山梨縣白鳳尤其有名，成熟時帶有華麗蜜香。

因為果肉偏軟、熟成速度快，白鳳也被許多老饕認為是最能代表日式水蜜桃風格的品種。Facebook粉絲專頁《日本超市超商挖寶討論區》有網友推薦，「每年夏天都來日本吃水蜜桃，今年發現『白鳳』真的很好吃！香、水、甜蜜的口感」、「好吃又多汁！一口咬下去很像在喝水蜜桃水」、「白鳳愛好者+1，去年吃過後念念不忘」。

No.1 黃金桃

「黃金桃」屬於黃肉桃系，最大的辨識特色就是金黃色果皮與果肉。和白桃系相比，它的果肉更緊實，甜味濃厚中帶著清爽酸感；可直接食用，也適合做成蜜餞或冰沙。香氣奔放，尾韻明亮，很適合喜歡「甜中帶酸」的人。由於耐放性相對較高，近年在日本高級水果市場人氣持續上升。

許多人第一次吃黃金桃，都會驚訝它不像傳統水蜜桃那麼柔軟，反而帶有近似芒果般的濃郁感。網友提到，「淡淡酸韻平衡」、「水蜜桃真的有芒果的味道，真是令人著迷、回味」、「只吃過一次，超級無敵好吃」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年5月15日至2026年5月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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