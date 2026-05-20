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漢他病毒引發鼠患憂慮 嘉義市啟動「滅鼠大作戰」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
漢他病毒引發鼠患憂慮，嘉義市滅鼠大作戰清消老鼠孳生源，環保局宣導「三不原則」，「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，提醒民眾妥善密封食物、廚餘加蓋存放，並配合垃圾不落地政策，從日常生活中阻斷鼠類食物鏈。圖／嘉市府提供
漢他病毒引發鼠患憂慮，嘉義市滅鼠大作戰清消老鼠孳生源，環保局宣導「三不原則」，「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，提醒民眾妥善密封食物、廚餘加蓋存放，並配合垃圾不落地政策，從日常生活中阻斷鼠類食物鏈。圖／嘉市府提供

雙北地區今年以來陸續出現漢他病毒症候群病例，基隆日前傳出1名新北市民工作時遭老鼠咬傷後確診，引發社會對鼠患問題高度關注。衛福部統計，今年截至目前全台累積3例漢他病毒症候群確診個案，讓各地政府全面提高警戒。在剛落幕議會定期會，議員王浩以迪士尼經典角色「米老鼠」做比喻，譏諷嘉市短短半年接連爆出多起鼠患，讓城市淪為「米奇樂園」，要求市府跨局處正視問題，從環境整潔、熱點管理到防治措施全面檢討。

議員指出，鼠患問題不能只靠事後消毒或投藥，更應從源頭改善，包括建立鼠患熱點通報系統、加強市場及餐飲區域稽查、改善垃圾堆置問題與排水溝環境，才能真正降低鼠類滋生風險。對此，嘉市政府啟動「滅鼠大作戰」，由環保局、衛生局及清潔隊同步加強防治措施。環保局表示，目前除持續提供各里滅鼠藥劑外，也全面強化清水溝疏浚與環境巡查，減少老鼠藏匿空間。今年截至4月底，全市各里已完成第一輪清溝作業，總長度達350公里，透過環境整理降低鼠類孳生。

環保局呼籲民眾配合垃圾車清運時間再將垃圾拿出，避免垃圾長時間堆置戶外，成為老鼠覓食來源。持續宣導滅鼠「三不原則」，包括「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，提醒民眾妥善密封食物、廚餘加蓋存放，並配合垃圾不落地政策，從日常生活中阻斷鼠類食物鏈。此外，針對資源回收場及回收業者，環保局也加強源頭管理，每月定期辦理稽查，檢查回收物堆置及環境衛生是否符合規範，降低鼠類棲息機率。

衛生局同步強化餐飲場所稽查與衛教宣導，要求業者注意廚房環境、餐具清潔及食品保存衛生，避免病媒鼠入侵餐飲空間，維護民眾飲食安全。市府強調，防治鼠患必須仰賴公私協力，除政府加強清潔與稽查外，也需要市民共同維護環境整潔，才能有效降低病媒風險，守住公共衛生防線。

漢他病毒引發鼠患憂慮，嘉義市滅鼠大作戰清消老鼠孳生源，環保局針對資源回收場及回收業者加強源頭管理，每月定期辦理稽查，檢查回收物堆置及環境衛生是否符合規範，降低鼠類棲息機率。圖／嘉市府提供
漢他病毒引發鼠患憂慮，嘉義市滅鼠大作戰清消老鼠孳生源，環保局針對資源回收場及回收業者加強源頭管理，每月定期辦理稽查，檢查回收物堆置及環境衛生是否符合規範，降低鼠類棲息機率。圖／嘉市府提供

漢他病毒 老鼠 基隆

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