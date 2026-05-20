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省油錢！小黃今起最高領6千元補貼 尚未申請2管道辦理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，近1周已有約2.7萬輛完成登記。聯合報系資料照
交通部針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，近1周已有約2.7萬輛完成登記。聯合報系資料照

交通部針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，總經費5.4億元，5月13日開放申請登記，今天起即可領到補助的加油錢，駕駛持已綁定登記的優惠卡前往加油可享折讓優惠。

中東戰火導致油價上漲，連帶影響交通運輸營運成本也高漲，交通部長陳世凱4月23日宣布，針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予每公升5元的油價補貼，每輛車最高補助6000元，總經費5.4億元，5月13日起開放申請登記，5月20日起即可領到補助的加油錢，駕駛持已綁定登記的優惠卡前往加油可享折讓優惠。

陳世凱先前召開記者會表示，這次能源波動影響，在第一線真實遇到困難的計程車駕駛體驗最深。目前全國計程車及多元計程車（扣除電車）約有9萬輛，政府推出平穩政策，針對9萬輛計程車及多元計程車駕駛補助6000元加油錢，盼運將立即有感。

陳世凱說，每輛車補貼1200公升用油，以每公升補貼5元計算，每車補貼約6000元，考量行政作業時程，包含中油須製作加值卡（中油卡）、相關系統建置及人員訓練，訂定5月20日上路，至8月31日前均可申請，並能使用到今年底，盼以「運將加油 交通部挺你」方案，減輕業者負擔。

還沒申請的且不知道申請辦法的運將不用擔心，目前中油及台塑公司是開放「既有優惠卡登記」與「新優惠卡申辦」2種受理管道。

尚未持有優惠卡者，可至中油及台塑公司指定加油站（中油141處；台塑563處）臨櫃申辦優惠卡；中油公司另額外提供線上申辦新優惠卡的管道。

而已經持有優惠卡者，需選擇1家優惠卡辦理登記才能享有折讓補貼，登記方式可至中油及台塑公司指定加油站臨櫃辦理。

另外，中油公司同時提供1912客服專線及線上登記2種辦理方式。相關資訊請上中油及台塑公司官網，或致公路局計程車油價折讓補貼措施網頁（https://www.thb.gov.tw/cl.aspx?n=14299）。

公路局說，本次補助措施申請期限至今年8月31日，使用期限至今年12月31日止，務必在期限前完成登記，並確認加油車號與優惠卡內登記車號相符，加油時才能享有折讓補貼。

公路局統計，近1周已有約2.7萬輛完成登記，約占整體比例30％。考量計程車駕駛多數採臨櫃申辦方式，為緩解初期申辦人潮，已商請中油公司加派人力協助，並增設臨櫃據點，從原先141處增加為636處，加上台塑公司提供536處臨櫃據點，合計提供近1200處服務據點。

交通部 陳世凱 油價

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