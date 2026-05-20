持續晴朗高溫到下周 山區午後慎防雷陣雨

天氣高溫炎熱，中央氣象署已發布高溫資訊。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天各地大多為多雲到晴天氣，僅東南部地區及恆春半島局部有零星降雨情形，午後各地山區及近山區易有局部短暫雷陣雨。北部地區約23至33度，中部地區約23至34度，南部地區約24至32度，東部地區約22至31度。

黃國致表示，明天至周五台灣周邊同樣為西南風環境，但受到北方鋒面系統將華南水氣帶出影響，除東南部地區及恆春半島仍局部有零星降雨外，桃園以北地區局部也有零星短暫雨發生。其他地區大致維持上午多雲到晴，午後雲量增多，北部及東部地區和各地山區及近山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態。午後降雨情形較今天明顯，外出多留意並攜帶雨具。氣溫方面變化不大，仍是日間偏熱、早晚較涼的型態，山區活動多留意天氣變化。

周末至下周二仍為西南風環境，黃國致表示，環境水氣減少，各地天氣轉穩定，大致多雲到晴，午後東北部地區及各地山區仍局部有零星雷陣雨情形，周末前往山區遊玩仍建議攜帶雨具。日間仍偏熱，戶外活動做好防曬並適時補充水分。

黃國致說，今天東南部（含蘭嶼綠島）沿海易有長浪發生，海邊活動及海上作業注意安全。明天、周五金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返多留意航班資訊，另近期中南部地區夜晚清晨容易有低雲影響能見度，外出注意行車安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。