快訊

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典！「男友視角」放閃七七破分手謠言

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

聽新聞
0:00 / 0:00

網路成癮成家庭隱憂 心理師剖析原因、傳授修復親子關係秘訣

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
青年永續領導力發展協會將於5月30日在台中舉辦免費課程「不孤單的陪跑賽道」，邀請諮商心理師蘇俊誠分享青少年網路成癮與如何修復親子關係。圖／青續力協會提供
青年永續領導力發展協會將於5月30日在台中舉辦免費課程「不孤單的陪跑賽道」，邀請諮商心理師蘇俊誠分享青少年網路成癮與如何修復親子關係。圖／青續力協會提供

隨著智慧型手機與網路普及，近年來兒少使用3C產品時間明顯增加，網路沉迷問題已成為影響家庭功能與兒少身心發展的重要議題。青年永續領導力發展協會將於5月30日在台中舉辦免費課程「不孤單的陪跑賽道」，邀請諮商心理師蘇俊誠分享青少年網路成癮與如何修復親子關係。

許多父母常因「孩子沉迷手機講不聽」、「一關網路就吵架」而陷入關係僵局。青少年網路成癮往往不只是「好玩」，背後更交織著大腦神經發展與現實生活中的心理需求，若家長一味採取斷網或責備等衝突式教育，恐將孩子推向更孤立的網路世界，甚至引發更嚴重的心理創傷。

青續力協會邀請擁有上千小時授課經驗的蘇俊誠，他擅長將複雜心理學化為日常可用的溝通技巧，將帶領家長共同剖析大腦科學，透過實作找出親子溝通的新解方。

青續力協會理事長周學鏵指出，此次課程有別於傳統講授，針對現代家長的教養痛點規劃實作課程，從大腦科學與心理需求出發，深度透視青少年大腦發育機制，理解網路成癮的真正形成原因，接著傳授具體的親子溝通技巧，在日常對話中重建雙方的信任感，同時陪伴父母在面對教養衝突時，先安頓自身情緒。

青續力協會指出，課程由禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司協辦，報名者需繳交保證金500 元，包含午餐、下午茶點、教材與完訓證書，凡全程參與課程並順利取得證書者，即可全額退還保證金，報名即日起至5月27日，詳情報名請至https://reurl.cc/yOGO1l，名額有限，額滿為止。

隨著智慧型手機與網路普及，近年來兒少使用3C產品時間明顯增加，網路沉迷問題已成為影響家庭功能與兒少身心發展的重要議題。圖本報資料照片
隨著智慧型手機與網路普及，近年來兒少使用3C產品時間明顯增加，網路沉迷問題已成為影響家庭功能與兒少身心發展的重要議題。圖本報資料照片

網路 親子 父母

延伸閱讀

國際家庭日 彩虹愛家協會聚焦家庭情緒教育

拆解育兒情緒地雷 學者：教導孩子前先照顧好自己

康橋秀岡談青少年情緒教育　以成熟輔導機制建立學生心理韌性

科學人／情緒不是問題「而是訊號」 新時代教養與教育中的情緒素養

相關新聞

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

近期天氣型態偏向夏季型，上午各地多雲到晴，午後各地山區以及局部近山區平地有熱對流雷雨機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天、周五因為北邊鋒面較為靠近到東海南部、台灣北方海面一帶，午後雷雨發生的範圍較為擴大，降雨較為增多，熱對流發展的區域有機會出現小範圍短時強降雨，這是夏天很常出現的情況，要到山區活動的朋友務必留意。

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

今晨各地晴朗，台東局部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大氣穩定，白天晴熱如夏，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。北部20至34度、中部20至34度、南部19至36度、東部19至34度。

出門帶雨具 今天最容易下雨時間點曝 專家指夏季午後熱對流有5大特徵

今天更熱，注意午後對流。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天環境風向由偏南風逐漸轉為西南風，天氣將會更趨高溫炎熱。高溫方面，西半部地區31至34度，其中在南部近山區還有局部36度左右高溫發生的機率，基隆及東半部地區最高溫30至33度，澎湖地區最高溫28至31度，金門及馬祖地區也分別為26至29度及25至28度之間。

睡多睡少都影響器官衰老 新研究：最理想睡眠時間每天 6.4~7.8 小時

睡眠時長與身體整體健康程度息息相關，一篇新研究進一步表明，睡太少或睡太多幾乎與所有器官加速老化有關，最理想睡眠時間落在每天 6.4～7.8 小時之間。

他嘆「按時繳一輩子保費」領嘸老年年金 衛福部：即起符合資格者自動發給

有民眾日前在Dcard發文指出，親人多年按時繳納國民年金保費，但離世時間恰好剛過65歲，與現行制度規定不符，包含喪葬給付、老年年金與遺屬年金等項目都無法請領，家屬感嘆「繳了一輩子保費，最後卻什麼都沒有」。衛福部社保司長張鈺旋說，此個案非常非常的特別，目前研擬針對沒有積欠國保的被保險人，將以主動式篩選處理，不需再提出申請，即直接撥給老年年金。

網路成癮成家庭隱憂 心理師剖析原因、傳授修復親子關係秘訣

隨著智慧型手機與網路普及，近年來兒少使用3C產品時間明顯增加，網路沉迷問題已成為影響家庭功能與兒少身心發展的重要議題。青年永續領導力發展協會將於5月30日在台中舉辦免費課程「不孤單的陪跑賽道」，邀請諮商心理師蘇俊誠分享青少年網路成癮與如何修復親子關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。