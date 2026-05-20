網路成癮成家庭隱憂 心理師剖析原因、傳授修復親子關係秘訣

隨著智慧型手機與網路普及，近年來兒少使用3C產品時間明顯增加，網路沉迷問題已成為影響家庭功能與兒少身心發展的重要議題。青年永續領導力發展協會將於5月30日在台中舉辦免費課程「不孤單的陪跑賽道」，邀請諮商心理師蘇俊誠分享青少年網路成癮與如何修復親子關係。

許多父母常因「孩子沉迷手機講不聽」、「一關網路就吵架」而陷入關係僵局。青少年網路成癮往往不只是「好玩」，背後更交織著大腦神經發展與現實生活中的心理需求，若家長一味採取斷網或責備等衝突式教育，恐將孩子推向更孤立的網路世界，甚至引發更嚴重的心理創傷。

青續力協會邀請擁有上千小時授課經驗的蘇俊誠，他擅長將複雜心理學化為日常可用的溝通技巧，將帶領家長共同剖析大腦科學，透過實作找出親子溝通的新解方。

青續力協會理事長周學鏵指出，此次課程有別於傳統講授，針對現代家長的教養痛點規劃實作課程，從大腦科學與心理需求出發，深度透視青少年大腦發育機制，理解網路成癮的真正形成原因，接著傳授具體的親子溝通技巧，在日常對話中重建雙方的信任感，同時陪伴父母在面對教養衝突時，先安頓自身情緒。

青續力協會指出，課程由禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司協辦，報名者需繳交保證金500 元，包含午餐、下午茶點、教材與完訓證書，凡全程參與課程並順利取得證書者，即可全額退還保證金，報名即日起至5月27日，詳情報名請至https://reurl.cc/yOGO1l，名額有限，額滿為止。