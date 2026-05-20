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梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

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梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
預期西南季風下周一之後，因為高壓北抬而先行進入南海南部、菲律賓南部一帶，下周三之後太平洋高壓有逐漸東退趨勢，北邊的鋒面也將會逐漸南下靠近台灣，等到西南季風往北延伸，跟鋒面相接之後，梅雨的特徵有機會開始出現，時間應該落在5月底前。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
預期西南季風下周一之後，因為高壓北抬而先行進入南海南部、菲律賓南部一帶，下周三之後太平洋高壓有逐漸東退趨勢，北邊的鋒面也將會逐漸南下靠近台灣，等到西南季風往北延伸，跟鋒面相接之後，梅雨的特徵有機會開始出現，時間應該落在5月底前。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

近期天氣型態偏向夏季型，上午各地多雲到晴，午後各地山區以及局部近山區平地有熱對流雷雨機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天、周五因為北邊鋒面較為靠近到東海南部、台灣北方海面一帶，午後雷雨發生的範圍較為擴大，降雨較為增多，熱對流發展的區域有機會出現小範圍短時強降雨，這是夏天很常出現的情況，要到山區活動的朋友務必留意。

溫度也較為偏高偏熱，吳聖宇說，各地高溫31至34度間，部分地區有35至36度或更高的溫度出現機會，陽光紫外線也偏強，外出要做好防曬，並且多補充水分，預防中暑。

何時才有梅雨滯留鋒影響台灣？吳聖宇表示，預期西南季風下周一之後，因為高壓北抬而先行進入南海南部、菲律賓南部一帶，下周三之後太平洋高壓有逐漸東退趨勢，北邊的鋒面也將會逐漸南下靠近台灣，等到西南季風往北延伸，跟鋒面相接之後，梅雨的特徵有機會開始出現，時間應該落在5月底前，值得注意。

不過，他說，另一個較大的變數，就是當下周西南季風進入南海南部、菲律賓南部後，遇上太平洋高壓南側的偏東風，以及高壓北抬、東退讓出的空間，不排除有演變出季風低壓槽的機會，甚至在當中有颱風發展。

如果有颱風發生，吳聖宇表示，就要等到高壓東退、颱風北上後，西南季風才會被整個往北帶上來，跟北邊鋒面互相配合在一起的時間就會比較延後，有可能拖到5月底或6月初。目前來看，這樣的機會存在，而且預報趨勢看起來機會似乎還不低，也是一個很值得觀察的變化現象。

未來1周台灣將進入梅雨開始前，太平洋高壓西伸、北抬增強的階段，天氣偏向夏季型，高溫炎熱。吳聖宇表示，再來就要觀察下周西南季風進入南海、高壓東退、北邊鋒面南壓、以及季風低壓槽是否會建立等等變化。如果季風低壓槽沒有明顯的颱風發展，5月底之前有機會開始出現較明顯的梅雨特徵。但如果颱風有發生，可能要等到颱風北上後，梅雨才會開始，時間就有可能拖到5月底過後到6月初左右。這個變化是台灣一年當中正式換季的重要過程，很值得持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 梅雨

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