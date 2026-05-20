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520世界蜜蜂日！專家曝由來 1張圖秒懂3大國產蜂蜜特色

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
認識常見的國產蜜。圖／取自農業部臉書粉專
認識常見的國產蜜。圖／取自農業部臉書粉專

5月20日是世界蜜蜂日（World Bee Day）。農業部臉書粉專表示，民眾日常吃的許多食物，都和蜜蜂息息相關。全球主要作物中，有高達75%仰賴蜜蜂等昆蟲授粉才能順利繁衍。從蔬菜、水果、咖啡到食用油，背後都有牠們默默的付出。

「世界蜜蜂日」是由聯合國設立的日子，是希望讓更多人認識蜜蜂的重要性。為什麼「世界蜜蜂日」之所以重要且選在5月20日？農業部說，是為了紀念斯洛維尼亞的養蜂先驅「安東・楊沙（Anton Janša）」，他畢生致力推廣養蜂教育，是現代養蜂與採蜜技術的奠基者，因此以他的生日作為「世界蜜蜂日」。

關於蜜蜂覓食的小知識，農業部表示，擁有複眼與單眼，能形成近乎全景的視野；觸角是重要的感覺器官，可以辨識氣味與環境變化；會用口器吸取花蜜，並儲存在體內的嗉囊袋中；透過「搖擺舞」傳遞食物的位置與距離。

農業部呼籲，今天一起用行動保護蜜蜂，選擇在地蜂蜜、種植蜜源植物、減少不必要的農藥使用，都是對蜜蜂最實際的幫助。而不同花源、不同風土，也會孕育出風味各異的「國產蜂蜜」。

蜜蜂 蜂蜜 農業部 聯合國

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