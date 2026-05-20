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今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

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全台今更炎熱 有機會34度以上高溫 下1波梅雨鋒面最快這時才南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天隨著太平洋高氣壓逐漸籠罩，各地氣溫將進一步上升。本報資料照片
今天隨著太平洋高氣壓逐漸籠罩，各地氣溫將進一步上升。本報資料照片

今天隨著太平洋高壓逐漸籠罩，各地氣溫將進一步上升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠白天高溫普遍可達31至33度，中、南部內陸及近山區更有機會出現34度以上高溫。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠由於陽光強烈、天氣悶熱，󠀠戶外活動時記得做好防曬、多補充水分，󠀠並留意熱傷害發生。另外，各地山區午後仍有雷陣雨機會，󠀠前往山區活動要留意午後天氣變化。󠀠󠀠

至於梅雨鋒面，󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠預計要等到下周三、下周四才有機會南下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

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