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全台今更炎熱 有機會34度以上高溫 下1波梅雨鋒面最快這時才南下
今天隨著太平洋高壓逐漸籠罩，各地氣溫將進一步上升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天高溫普遍可達31至33度，中、南部內陸及近山區更有機會出現34度以上高溫。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於陽光強烈、天氣悶熱，戶外活動時記得做好防曬、多補充水分，並留意熱傷害發生。另外，各地山區午後仍有雷陣雨機會，前往山區活動要留意午後天氣變化。
至於梅雨鋒面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計要等到下周三、下周四才有機會南下。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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