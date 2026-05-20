全台今更炎熱 有機會34度以上高溫 下1波梅雨鋒面最快這時才南下

今天更熱，注意午後對流。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天環境風向由偏南風逐漸轉為西南風，天氣將會更趨高溫炎熱。高溫方面，西半部地區31至34度，其中在南部近山區還有局部36度左右高溫發生的機率，基隆及東半部地區最高溫30至33度，澎湖地區最高溫28至31度，金門及馬祖地區也分別為26至29度及25至28度之間。

2026-05-20 06:05