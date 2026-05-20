出門帶雨具 今天最容易下雨時間點曝 專家指夏季午後熱對流有5大特徵

今天更熱，注意午後對流。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天環境風向由偏南風逐漸轉為西南風，天氣將會更趨高溫炎熱。高溫方面，西半部地區31至34度，其中在南部近山區還有局部36度左右高溫發生的機率，基隆及東半部地區最高溫30至33度，澎湖地區最高溫28至31度，金門及馬祖地區也分別為26至29度及25至28度之間。

關於今天降雨情形，他說，東半部地區有零星短暫陣雨，午後大台北及其它山區也有局部短暫雷陣雨機會。由於地表加熱最有效率，對流能量最強，使得最容易下雨的時間，會落在中午12時前後，對流開始發展成熟。

他說，根據過去監測經驗顯示，台灣夏季午後熱力對流胞會有以下幾個主要特徵：1，發展快，15至30分鐘內生成。2，雨勢猛，時雨量有時可達50至80mm。3，範圍小，幾百公尺到數公里。4，消散快，平均生命期為1小時。5，常易伴雷電或冰雹，劇烈對流型態爆發。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。