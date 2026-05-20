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國道中部匝環道自撞翻覆今年已11件 專家籲提早做1動作

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
5月4日國1南向178K台中出口，發生1起混凝土預拌車翻車事故，排除期間占用匝道，影響用路人匯出主線。圖／高公局中分局提供
5月4日國1南向178K台中出口，發生1起混凝土預拌車翻車事故，排除期間占用匝道，影響用路人匯出主線。圖／高公局中分局提供

高速公路局中區養護工程分局統計，今年1至4月國道中部路段的匝環道車輛自撞或翻覆案11件。這些事件等待排除與救援期間，除不利自身及用路人行車安全，也影響車流運作效率。高公局中分局呼籲駕駛人，車輛行經匝環道時，切記環道彎道要減速、行車穩定不翻覆，並依照速限行駛，才能降低行車事故風險，確保自身及他人行車安全。

5月4日國1南向178K台中出口，發生1起混凝土預拌車翻車事故，排除期間占用匝道，影響用路人匯出主線。高公局中分局說，本案經警方初步調查，疑因車輛駕駛操作不當造成自撞翻覆，且該預拌車滿載運料，翻覆後槽內混凝土淌流，增加事故排除作業的困難度，現場必須利用大型起重機將預拌車翻正拖離現場後，再由該分局事故處理人員清理散落物，共耗費2小時10分鐘。此外，事故車輛排除及現場清掃期間，現場也需封閉台中出口往西屯方向匝道，整體耗費時間、人力及物力成本甚鉅。

高公局中分局表示，目前已將114年度國道中部路段事故高風險急彎處劃設「視覺化減速標線」與「急彎告示牌」，藉車道縮減視覺感受引導駕駛自然降速。因匝環道過彎離心力較大，轉彎過程仍需要持續微調修正行車動向，尤其重心偏高的大型車輛及載重車輛更需要專注車況及路況，提早減速因應，才能降低因操作不當引起的事故風險。

高公局中分局呼籲，一般國道匝環道速限為時速40公里，為確保行車安全，進入匝環道前，務必遵守現場速限標誌規定行車，並握穩方向盤，遵循方向導引標誌穩定行駛，才能避免轉彎不足或過多進而造成自撞及翻覆事故。

5月4日國1南向178K台中出口，發生1起混凝土預拌車翻車事故，排除期間占用匝道，影響用路人匯出主線。圖／高公局中分局提供
5月4日國1南向178K台中出口，發生1起混凝土預拌車翻車事故，排除期間占用匝道，影響用路人匯出主線。圖／高公局中分局提供

國道 高公局 台中

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