今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

今晨各地晴朗，台東局部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大氣穩定，白天晴熱如夏，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。北部20至34度、中部20至34度、南部19至36度、東部19至34度。

吳德榮說，明天至下周三滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶，南北徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內。明天、周五水氣略增，大氣不穩定度提高，山區午後有對流發展，擴及部分鄰近平地，各地白天熱如夏。周六至下周三水氣減少，大氣趨於穩定，山區午後局部降雨的範圍減小、機率降低，白天炙熱如盛夏，將屢創高溫，注意防曬、防中暑。

梅雨季第4波鋒面何時到？吳德榮估下周四、下周五，他說，部分模式模擬，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，破壞鋒面的結構。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。