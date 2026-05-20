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健康你我他／過敏復發難根治 和平共處是解方

聯合報／ 文╱陸瑜（竹市東區）
運動抗過敏。圖／陸瑜提供
運動抗過敏。圖／陸瑜提供

過敏對於我的家族而言，是非常稀鬆平常的問題。不只每個人的過敏原不同，發作的情形也不盡相同。自小我對很多藥物過敏，一不小心服用，它會讓我全身起紅疹，搔癢難耐，起碼有一星期讓我寢食難安；邁入中年，異位性皮膚炎非常難纏，環境、衣物、食物任一環節稍不留神，就會影響睡眠及外觀。

為了治療，看遍中西醫，取得各種減敏方法，結果都是暫時舒緩，一再復發，令人心灰意冷。十幾年前，遇到一位中醫師，直截了當地告訴我：「不要再花時間和精力想去根治這個病。體質來自遺傳，是不可逆，唯有調整心態，接受它，想辦法和它和平共處，才能獲得紓解。」

獲此宣判，忽然放心了，也認命了，開始認真面對身體發出的任何警訊，它不喜歡的，我就不做。最大的收穫，就是運動，不論是靜態的拉筋伸展，動態的登山健行，只要大量的流汗，我的身體立刻非常正向舒適的反饋。

吃當令新鮮食物，避免過度的加工調味，注重量的拿捏，美食無須忌口，多喝水，作息定時，不熬夜，能吃能睡能拉。很多人誇讚我家一塵不染，也是不得已，衣服只能穿純棉，不戴飾品，只能自嘲純樸。多年來我和它相敬如賓，極少用藥來壓制。

過敏並不可怕，可怕的是不自知。身體藉由過敏提出抗議，唯有自覺，才是解方。

過敏原 異位性皮膚炎

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