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不靠瘦瘦針 蛋白質減肥法更天然

聯合報／ 劉伯恩／台灣健康體態管理醫學會副理事長
蛋白質飲食減重療法並配合運動處方，可以增肌減脂、防復胖。圖／123RF
蛋白質飲食減重療法並配合運動處方，可以增肌減脂、防復胖。圖／123RF

一位打瘦瘦針引起嚴重腹脹、嘔吐的病人，因無法適應此種副作用，就放棄施打瘦瘦針。這位病人肥胖和大胃口有關，想以較「天然」無副作用的方法控制胃口，因此建議一份可增加飽足感的食譜，其中最重要的關鍵：藉由提升食材中蛋白質含量來促進GLP-1的分泌。

2025年最新生化學期刊發表一篇有關蛋白質L-賴氨酸（Lys）可提高胰高血糖胜肽-1（GLP-1）濃度的研究報告，發現有多種日常營養物質可促進GLP-1的分泌，而目前所有瘦瘦針主成分就是人工合成的GLP-1，因此可以控制食物達到減肥的目的。

此研究是用一種雄性Sprague-Dawley大鼠，給予口服Lys後，發現可提高血漿中GLP-1濃度，其效力與其他可刺激GLP-1分泌的氨基酸相當或更高，而賴氨酸加上鈣的組合更可顯著促進GLP-1分泌，在口服葡萄糖耐受試驗中降低血糖水平。因此研究結果顯示，賴氨酸在動物體內能有效誘導GLP-1分泌。

賴氨酸是一種人體無法自行合成的必需胺基酸，一般已知的生理功能就是構成膠原蛋白和其他人體蛋白質的要素，也是生產荷爾蒙、抗體和酶所必需的物質。賴氨酸還可在體內轉化為肉鹼，肉鹼則是將脂肪酸運送到粒線體已產生能量所必需的物質，因此也和能量消耗及體重控制有關連。

2015年8月發表在生化期刊的一篇「米蛋白水解物可刺激大鼠的GLP-1分泌，並減少GLP-1降解，也可降低血糖的反應」的研究發現，稻米蛋白對GLP-1分泌具有顯著的刺激作用，也有助於降低餐後血糖濃度。

蛋白質減肥法的先驅是心臟病專家阿特金斯（Rober Atkins）所提出，其原理就是「低碳水化合物，高蛋白質食材」。一般可以增加飽足感的蛋白質食材，包括雞胸肉、魚類、豆類（黃豆、毛豆）、優格、雞蛋及瘦牛肉。

雖然目前因為瘦瘦針的上市，給許多肥胖者帶來希望的曙光，但使用後除了諸多不適症狀外，也不是所有個案都有顯著效果，畢竟每一個人肥胖成因並非都相同，或許飲食療法並配合適當的運動處方，是大家比較能接受又能防止復胖的王道。

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