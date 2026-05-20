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最新研究顛覆認知 適量喝咖啡可能有助穩定心律

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
適量攝取咖啡對心血管有保護作用。圖／123RF
適量攝取咖啡對心血管有保護作用。圖／123RF

不少人每天靠一杯咖啡提神，但也有人擔心喝咖啡會讓心臟「跳太快」，引發心悸、增加心律不整風險，特別是有心房顫動病史的患者，常被醫師提醒「少喝咖啡」。到底喝咖啡是護心還是傷心？最新國際研究顛覆既有的認知，適量喝咖啡可能有助穩定心律，其多酚與抗發炎成分能改善血管內皮功能，確實能保護心臟。

家醫科醫師顏佐樺表示，咖啡多年來在健康研究中一直被形容為「一日好人、一日壞人」，好處是可以提神抗氧化、保護心血管；但過量卻會導致心悸焦慮、睡眠障礙、血壓升高等。若在錯誤的時間喝咖啡，例如剛起床、空腹、傍晚與睡前，容易打亂生理時鐘並引發胃酸逆流。

近期刊登於「美國醫學會期刊」（JAMA）的一項隨機對照試驗，讓大眾重新思考咖啡與心臟健康的關係。這項研究由美國、加拿大與澳洲團隊共同進行，追蹤200名有心房顫動病史、且準備接受心臟整律治療的患者，所有受試者原本都有喝咖啡習慣。

研究設計，一半患者被要求戒除咖啡6個月，另一半則維持每天至少一杯咖啡。結果發現，持續喝咖啡的一組，僅47%再度出現心房顫動；而戒咖啡組，復發率高達64%。換算下來，持續喝咖啡者的心房顫動再發風險，竟降低接近4成。

顏佐樺提醒，並非每個人都適合大量攝取咖啡，關鍵仍在「體質差異」。人體主要透過「CYP1A2」酵素代謝咖啡因，但每個人的代謝速度不同。有些人喝一杯就感到心悸、睡不著，有些人即使一天3杯仍毫無感覺，其實與基因有關。

代謝較慢的人，咖啡因停留體內時間較久，較容易出現心悸、焦慮、血壓升高或失眠等反應。顏佐樺指出，民眾不應該盲目跟風，而是觀察自己喝咖啡後的身體反應，包括精神狀態、腸胃反應、睡眠品質等。

影響健康的不只是咖啡因本身，而是「喝法」。顏佐樺說，黑咖啡或無糖拿鐵成分相對單純，但若加入大量糖漿、鮮奶油，甚至選擇高糖即溶咖啡或瓶裝即飲咖啡，反而可能增加熱量、糖分與反式脂肪攝取，抵銷原本可能的健康效益。

顏佐樺指出，若一天攝取超過5至6杯咖啡，仍可能造成焦慮、失眠、胃食道逆流與心悸等問題。對大多數健康成人而言，適量攝取咖啡通常是安全、對心血管有保護作用，但前提是「適量、少糖、原味」，並留意自身身體反應與生活型態。

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