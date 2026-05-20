健康主題館／試管嬰兒研究 患先天心臟病風險高？

透過試管嬰兒受孕或父母屬於低生育力族群的孩子，罹患先天性心臟病的風險皆顯著增加。圖／123RF

台灣人晚婚、晚孕普遍，愈來愈多人會尋求人工生殖孕育下一代，因而人工生殖嬰幼兒的健康備受關注。陽明交通大學最新研究顯示，透過試管嬰兒（IVF）出生的兒童，罹患先天性心臟病風險高於自然受孕者，且與多胞胎妊娠有關。但不孕症治療權威教授李茂盛說，臨床經驗並未發現人工生殖嬰幼兒先天性心臟病比率高，與多胚胎植入應無相關。

陽交大的這項研究是由陽交大護理學院社區健康照護所教授簡莉盈與公共衛生領域學者共同合作，運用台灣2004年至2017年間全國性資料庫，分析超過180萬組親子資料，將兒童依父母生育狀況分為自然受孕、低生育力及試管嬰兒，並追蹤兒童0至13歲間心血管疾病發生情形。

降低風險 支持單一胚胎植入

研究發現，相較於自然受孕兒童，透過試管嬰兒受孕或父母屬於低生育力族群的孩子，罹患先天性心臟病的風險皆顯著增加，顯示潛在的不孕因素可能對下一代健康產生影響。相較之下，研究未發現生育狀態與其他兒童心血管疾病的比例有明顯差異。

研究進一步指出，「多胞胎妊娠」是關鍵因素之一。在試管嬰兒與先天性心臟病的關聯中，超過5成風險可由多胞胎妊娠解釋，顯示人工生殖過程中常見的多胚胎植入策略，可能間接提高新生兒心臟異常風險。基於這些發現，團隊支持單一胚胎植入，減少相關風險，也建議多胞胎妊娠孕婦可考慮胎兒心臟超音波檢查，以利早期發現與介入。

發生率低 家長無須過度恐慌

隨著人工生殖技術普及，透過試管出生的嬰兒比率持續上升。簡莉盈說，這項研究分析全國性資料提出實證結果，有助醫療人員與家長全面性評估。儘管研究發現風險增加，但發生率仍相對低，家長無須過度恐慌。團隊也將進行更長期追蹤，釐清試管嬰兒對成年後心血管健康的影響。這項研究已發表於國際期刊「Human Reproduction」，為生殖醫學與兒童健康領域帶來重要的進展。

李茂盛表示，就其臨床經驗，依該醫院10年來，針對1萬多名藉由人工生殖受孕於22至24周胎兒，以及出生後的新生兒，分別進行心臟超音波檢查研究，並未發現先天性心臟病的比率較自然產高，此研究已於「生殖醫學會」發表，且美國、歐洲等研究結果也多為沒有影響，顯示兩者應無相關。

對於陽交大研究指出，胚胎數多寡可能為先天性心臟病潛在風險，李茂盛說，目前臨床植入胚胎數以一至兩顆為宜，主要是依據女性年齡及受精卵的品質而定，若女性年齡低於40歲，或受精卵品質較佳時，植入一顆為主，但若是40歲以上、受精卵品質一般時，就以兩顆為限，目前也無證據指出，胚胎數多寡與先天性心臟病有關，家長不需過度擔心及恐慌。