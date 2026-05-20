65歲過世國保「3項給付全無」 衛福部修正

有民眾日前在Dcard發文指出，親人多年按時繳納國民年金保費，離世時剛過六十五歲，與現行制度規定不符，就無法請領喪葬給付、老年年金與遺屬年金等，家屬感嘆「繳了一輩子保費，最後什麼都沒有」。衛福部社保司表示，此為特殊案例，自即日起，勞保局主動審核請領條件，如符資格，將自動發給老年年金，無須申請。

衛福部社保司長張鈺旋表示，此個案涉及喪葬給付、遺屬年金及老年年金，其中喪葬給付需為被保險人死亡時給予，但該被保險人死亡時已超過六十五歲，不在保險有效期間內，確實無法請領。

在遺屬年金部分，主要照顧依賴被保險人撫養、經濟弱勢等家屬，因此必須依照年齡、工作能力、收入條件等相關規範來發放，該名個案並無子女，因此也無法獲得遺屬年金。

至於老年年金，依勞保局作業，被保險人在接近六十五歲前一個月會接到通知，需在六十五歲前提出申請，並準備入帳存摺等資料，但是該投保個案未提出相關申請，以致兩頭落空。她將與勞保局討論此個案是否可以溯及既往，適用新制發放。

張鈺旋說，在老年年金發放上，確實有改進空間，為加強照顧國保民眾的退休生活，凡年滿六十五歲，且無欠保費的國保民眾，無需主動申請老年年金給付，自即日起，由勞保局主動審核其老年年金請領條件，如符合資格者，將自動發給老年年金。

張鈺旋表示，如果民眾按時繳費，若還要求在年滿六十五歲時提出申請，這過於嚴格，因此，研擬放寬規定，主動篩選出沒有積欠國保的被保險人，自動發給年金。

張鈺旋表示，這部分不涉及修法，將以函釋或施行細則等方式處理。