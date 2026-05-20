民團民調：7成花東人 不挺北宜高鐵

高鐵延伸宜蘭爭議未解，民團自辦民調，發現七成花東民眾仍會選擇搭乘台鐵直達台北，質疑高鐵案假設的轉乘運量，政府宣稱「高鐵獲八成民意支持」具誤導性，建議政府應根本解決台鐵樹林至七堵的容量問題。

「公民幫推」等民團認為，高鐵延伸宜蘭計畫決策過程有瑕疵，阻礙台鐵營運發展，委託典通公司民意調查，於二月廿三日至三月一日，以十八歲以上、且有北宜路線旅運經驗者為對象，採市話與手機雙軌電話訪問，完成有效樣本二九二四份。

調查結果發現，宜蘭縣「往返雙北」短途旅次者偏好北宜台鐵、「往返桃園以南」長途旅次者則偏好北宜高鐵，花蓮台東與北北基桃民眾偏好北宜台鐵。

台灣鐵路暨國土規畫學會秘書長黃柏森指出，北宜新線要解決的是整個東部交通，民調可見花東民眾七成選擇搭乘台鐵直達台北，而非在宜蘭轉乘高鐵。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書說，政府應補足公民參與程序、進行深度對話，讓宜蘭人在完整資訊下，重新擁有選擇的權利。