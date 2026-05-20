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育兒假擴大 民團籲增彈性天數

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱張曼蘋葉冠妤董俞佳／台北報導
行政院長卓榮泰宣布將推動「0到18歲全程支持方案」，重點包括育兒假可延長至孩子6歲、育嬰住宅減稅優惠、婚產假、陪產假合理化鼓勵雙親共同參與育兒。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰宣布將推動「0到18歲全程支持方案」，重點包括育兒假可延長至孩子6歲、育嬰住宅減稅優惠、婚產假、陪產假合理化鼓勵雙親共同參與育兒。記者林澔一／攝影

行政院長卓榮泰昨宣布拋出「○到十八歲全程支持計畫」政策利多，不但在野黨立委質疑，民團也指出，彈性育嬰假升級為「育兒假」，不該只有喊擴大適用年齡，彈性天數也要跟著增加，有家長說，現在育嬰留停僅有半年有八成就業保險薪資補助，若沒有提高薪資補助，吸引力有限。

民眾黨立委邱慧洳指出，為了搶救少子女化，政府預算愈編愈多，新生兒卻愈生愈少，問題來自沒有對症下藥，國民黨立委陳菁徽說，國民黨力推○到十五歲國家養政策，當中就包含○到六歲兒童健保費免費、加碼托育補貼及育兒補助，肯定行政院從善如流。

彈性育嬰假將升級為「育兒假」，擴大至六歲前適用，托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣說，應進一步「化整為零」，開放以「小時」為請假單位，也要增加彈性化的天數，才能真正滿足育兒勞工需求。

婦女新知基金會政策部主任李盈學說，目前釋出的政策方向仍模糊，不該只有喊擴大適用年齡，重要是彈性天數也要跟著增加，希望全部的育嬰假都能彈性運用。

育有幼兒的林姓家長表示，行政院端出育兒大禮包，還看不出具體福利是什麼，她女兒滿三歲，已請過育嬰留停，能否再次申請、天數如何計算？應該清楚說明，才知道是否能受惠。也有家長認為，現在育嬰留停僅半年有八成就保薪資補助，以薪資四萬的上班族來說，一個月僅領三萬多，若沒有提高薪資補助，吸引力有限。

有家長擔心，彈性育嬰假上路後，企業可能反而期待員工不要一次請半年或一年，而是改以短天數、分散式請假，若職場文化與雇主態度未同步改善，彈性也可能變成另一種壓力。

至於延長產假天數，托盟、婦女新知皆有疑慮。李庭欣提醒，政府的政策方向是提高男性參與育兒，達成育兒的性別平等分工，若只單方面延長女性產假，可能再次強化「照顧是女性責任」的既定角色，與政策目標背道而馳，應同步檢討男性陪產假、陪產檢假天數。

李盈學擔憂，現行八周產假具強制性，若將延長的天數也採強制，可能導致女性被迫更長時間離開職場，影響升遷、加薪機會，延長的天數可多些彈性。

陳菁徽 育嬰假 卓榮泰

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