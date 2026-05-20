新北男在基隆捕鼠被咬 確診漢他病例

新北林口區一名在基隆市工作的男子，四月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒，為今年全國第三例，兩市府匡列十一人均無疑似症狀。基隆市長謝國樑表示，除採購老鼠藥，擴大供應民眾領取，市府也在討論動用預備金，設立標案捕鼠。

謝國樑昨天和衛生局長張賢政、環保局長馬仲豪說明個案資訊及市府因應措施。他說，庫存老鼠藥「只有一定的量」，預計今早送到七區公所供里長及民眾領取，另規畫採購新藥，應會在本月底或六月初到貨。

這名四十歲男子四月七日在基隆遭老鼠咬傷，當下就醫清創；五月二日發燒、發冷、四肢無力、食欲差、腹瀉等，至診所就醫未改善，隨後到醫院求醫，經五月七日通報、八日化驗，目前匡列十一人均無疑似症狀。

張賢政說，傳染漢他病毒的老鼠事後「被捕」，業者已清消，確診後又擴大清消範圍。新北市長侯友宜在議會答詢說，第一時間已清消當事人林口住家周邊，預防病毒擴散，目前都在掌握中。

新北衛生局長陳潤秋指出，中央前天才確認為漢他病例，病毒潛伏期長，患者初期僅有輕微感冒症狀；台灣目前流行「首爾株」，並非會人傳人的「安地斯病毒株」，民眾不須過度恐慌。

新北市府防範漢他病毒，加強環境整頓與消毒近四千處熱點，已完成全市第一波清消及側溝清淤巡檢，目前執行第二波。

基隆環保局今年三月已加強主幹道清淤，降低老鼠食源，清溝長度超過五百公里，清出近六百噸廢棄物。

台安醫院感染科主任楊祖光表示，研究發現，台灣近一成老鼠帶有漢他病毒，而「首爾型漢他病毒」是台灣本土鼠類最常檢出的漢他病毒型別，人類感染後症狀相對較輕，但不可掉以輕心，年長者、慢性病患者或免疫力較差族群感染後仍可能惡化成重症。