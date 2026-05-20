尿路上皮癌死亡數 超車攝護腺癌

近兩年，尿路上皮癌死亡人數已超過十大癌症排名第六的攝護腺癌。然而，在癌症登記中，尿路上皮癌被分散歸類於「膀胱癌」及「腎盂與其他泌尿器官腫瘤」，缺乏數據整合分析，健保給付的優先順序恐被低估。高雄長庚醫院泌尿科主任羅浩倫指出，尿路上皮癌南部發生率明顯高於北部，期待政府針對高風險病患執行尿液篩檢，找出早期患者，有利早期治療改善整體疾病預後。

依據一一一年癌症登記資料，尿路上皮癌新診斷四三三二人、死亡一八四六人；攝護腺癌雖有九○六二名新病人，但死亡一八三○人。一一二年尿路上皮癌死亡一八六三人，高於攝護腺癌的一八一五人。雖未被列為十大癌症的單一癌別，但其威脅不容忽視。

無痛性血尿是尿路上皮癌的徵兆之一，四成患者發現時屬中晚期。羅浩倫認為，政府應利用現有政策中便宜的尿液檢驗，針對高風險族群進行篩檢。另外，值得注意的是，依據一一一年中研院台灣癌症地圖統計發現，尿路上皮癌發生率排名前十的縣市中，包括雲嘉南高屏和南投，顯示中南部已形成尿路上皮癌高風險聚集區。

羅浩倫指出，根據文獻報告，這些現象可能與環境汙染、食用不明藥物有關，包括砷中毒、菸害（含二手菸）及馬兜鈴酸，中南部偏工業，環境汙染較嚴重、抽菸比率也較高，就醫便利性及健康意識相對不普及，加上部分中南部民眾仍有藉地下電台或購買不明來源藥物的狀況，也增罹患尿路上皮癌風險。面對南北發生率差異，政府與社會應更重視「治療平權」。

政府積極補足各癌別的治療缺口，目前健保給付轉移性尿路上皮癌患者，已有條件放寬鉑金類化療加免疫藥物。

但羅浩倫指出，根據國際治療指引，建議第一線治療使用最新抗體複合藥物加免疫治療，然而，目前此類新世代治療在台灣尚未全面納入健保，患者仍須自行負擔高額費用。

五年前一名輸尿管癌合併肝臟轉移的尿路上皮癌女性個案，幸運加入臨床試驗，初期治療時肝轉移便顯著消失，病情逐漸控制，但因皮疹及落髮副作用顯著，未繼續參與試驗，後來與醫療團隊配合，調整治療劑量後兼顧療效及生活品質，病人雖已自費一兩百萬元，負擔不小，仍願意持續治療，五年來保持無癌狀態。期待未來能將第一線標準治療納入健保，避免經濟條件成為病人存活機會的門檻，真正落實癌症治療平權。