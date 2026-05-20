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經典劇「下雪了」 台北場熱賣加場

聯合報／ 本報訊
世界經典劇作「下雪了」即將登台，六月廿四日於台北表演藝術中心好評加演一場。圖／聯合數位文創提供
世界經典劇作「下雪了」即將登台，六月廿四日於台北表演藝術中心好評加演一場。圖／聯合數位文創提供

全球巡演超過卅年、累積千萬觀眾矚目的世界經典舞台劇、丑劇大師斯拉法代表作「下雪了」（Slava's Snowshow），今年夏天將再度重返台灣！憑藉充滿詩意與驚奇的劇場魔法，「下雪了」深受台灣親子族群與藝文愛好者的喜愛。今年這部夢幻之作更將首度登上台北表演藝術中心大劇院，展開為期五天七場演出，為台北的大小朋友開啟一場最不一樣的夏日奇幻旅程。

「下雪了」曾被眾多劇評家譽為一生必看的劇場傳奇，劇中精彩橋段接連不斷：彩虹泡泡漫天飛舞、巨型彩球從天而降，還有三百萬片雪花集結成的暴風雪的撲面而來，被盛讚是顛覆想像的超沉浸式體驗。

主辦單位聯合數位文創為回應廣大北部劇迷的期盼，更在六月廿四日加開了一場次；也特別呼籲還未購票的觀眾把握時機盡快購票，及早鎖定視野絕佳的黃金座位，親身感受這場震撼感官的精彩大作，購票可上udn售票網或洽電洽客服專線 (○二) 二六四九一六八八，雙人同行還可享九折優惠。立刻為炎炎夏日預約這場劇場的暴風雪，絕對是今夏最與眾不同的藝文體驗！

劇場 台北

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