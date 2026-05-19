南港LaLaport威秀影城冒煙 北市罰17萬將專案稽查

人工智慧（AI）重塑人類社會，知名醫師作家侯文詠今赴台北榮總演講，從過去公車刷卡的經驗，認為時代進步在於「制度會去適應更多的人」，醫療體系也將從過去英雄主義，走向制度愈趨完善而成就一切；他同時為護理師加油，「一個醫院如果沒有醫師，應該一個禮拜還沒有問題，但如果沒有護理師，兩天就不行了。」

2026-05-19 19:17