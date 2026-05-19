聽新聞
0:00 / 0:00
南港LaLaport威秀影城冒煙 北市罰17萬將專案稽查
台北市南港LaLaport威秀影城日前冒出陣陣濃煙，台北市消防局派員檢查確認廣播設備被關閉，依法裁處5萬元；建管處也針對商場自動防火捲門無法正常作動，開罰業者12萬元。
消防局表示，為持續強化公共安全，本週將會同建管處針對LaLaport商場進行跨局處公安與消安專案稽查，確保消費者安全。
台北市警消17日下午獲報，南港區經貿二路的南港LaLaport 5樓威秀影城冒濃煙，消防員到場發現未起火，疑為爆米花機器短路釀禍，經協助機器降溫，解除狀況。
台北市消防局今天透過文字回應，案發後經消防局派員至現場檢查，確認廣播設備被關閉，依法裁處LaLaport最重新台幣5萬元罰鍰。
針對LaLaport商場自動防火捲門無法正常作動，因涉違反建築法，台北市建築管理工程處已開罰業者12萬元並要求限期改善。
國民黨台北市議員王欣儀透過質詢資料表示，此案發生時就有大批民眾在網路與現場反映根本沒聽見警報與廣播，經建管處今天進行公共安全動態稽查，證實5樓電扶梯上升入口處的自動防火捲門無法正常作動，涉違反建築法。
王欣儀說，消防局當時卻對外提及火警警報、廣播皆有啟動，現場民眾卻反映未聽見，顯示市府局處在第一時間缺乏實質查證機制，通報流程有瑕疵。
她表示，從民眾影片發現，案發當時早已煙霧瀰漫，但影城員工卻還詢問客人要買何種口味的爆米花。消防局應即刻檢討內部行政通報及查證責任，未來更應落實實質查核機制，避免再次發生資訊回報與現場實況不符情形。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。