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毛孩「熱血」接力！屏科大獸醫輸血中心10年救571隻

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立十年，推出以寵物捐血為議題的教育繪本「布萊弟上車囉！」建立人與動物間更友善且永續的生命關係。記者劉星君／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立十年，推出以寵物捐血為議題的教育繪本「布萊弟上車囉！」建立人與動物間更友善且永續的生命關係。記者劉星君／攝影

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心建立嚴謹捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，成功拯救毛孩生命，成立十年已招募一四一隻捐血毛孩、製備六八○包血液製品，救助五七一隻犬貓，昨天舉行十年特展分享成果。

中心推出以寵物捐血為議題的教育繪本「布萊弟上車囉！」由獸醫系主任蔡宜倫、企管系老師趙雨潔、研究總中心研究員古佳峻、愛讀繪本屋許惠閔創作，李琳協助繪圖，推廣正確捐血觀念，建立人與動物間更具友善且永續的生命關係。

蔡宜倫說，人醫捐輸血制度歷經多年才建立完整且嚴謹標準，動物捐輸血，則參考國際動物輸血醫學規定，引進技術，以寵物為捐血對象，讓主人與寵物有共識，有安全感，避免動物捐血過程中不舒服。

成為「熱血的捐血犬貓」有一定條件，蔡宜倫說，除嚴謹報名資格與健康檢查，狗貓捐血須一到八歲，狗的體重十八公斤以上，貓的體重要四公斤以上，定期疫苗接種等，經過初步篩選了解醫療病史，且捐血犬貓，都會附贈免費健康檢查。

蔡宜倫說，目前台中全國動物醫院總院及高雄中興梅西動物醫療中心有設立捐血據點，讓更多毛孩加入捐血行列，成為守護生命「捐血勇士」。

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心成立十周年，學校即日起到六月十二日推出特展，還以寵物捐血為題出版教育繪本「布萊弟上車囉！」透過三名毛孩友情，讓大家認識犬貓捐輸血。

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