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快閃英法參訪...歐洲在宅醫療模式大開眼界 石崇良：進速升級長照3.0

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，台灣推動在宅醫療已2年，法國成功經驗證明這條路絕對可行；回台後，將快速加速推動健保支付制度調整。記者沈能元／翻攝
衛福部長石崇良說，台灣推動在宅醫療已2年，法國成功經驗證明這條路絕對可行；回台後，將快速加速推動健保支付制度調整。記者沈能元／翻攝

第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日起在日內瓦舉行，台灣連續10年未獲邀請，衛福部長石崇良今年仍率隊前往參與活動。但不同於往年衛福部長直接前往日內瓦，石崇良這次於會前先接連至英、法參訪。他說，現在旅費不便宜，在利用轉機時間到英、法，並各僅停留1天進行專業交流，包括參訪英國社區安老模式、法國居家照護，搭飛機就像搭捷運一樣，這樣「CP值更高」。

石崇良今天下午透過視訊連線國內媒體表示，在英國參訪了「Care Home」（高齡在地安養）環境，特別是針對沒有家人的「孤老者」，這不同於台灣常見大型安養機構，英國模式強調「在地安養」，將老舊住宅改建成兼顧安全與溫馨的社區據點，讓長者在熟悉鄰里中獨立生活的模式，是長照3.0未來重要參考，並思考如何鬆綁法規，值得學習。

石崇良說，在英國也參訪第一大藥廠阿斯特捷利康（AZ），其在劍橋成立的新創園區，園區整合逾2000名科學家與3間醫院的臨床試驗等研發動能，英國政府甚至特地新開地鐵站直通倫敦；雙方針對臨床試驗、新藥研發等進行深度交流，希望能將此臨床試驗的效率引回台灣。

至於法國行程，石崇良參訪位於巴黎近郊全球最大的居家照護中心，透過全自動化藥品調劑、精密物流、廢棄物回收系統與醫療系統整合，一天服務超過2000名在宅住院病患。他說，「這等於是把整座林口長庚的住院服務量能，全部搬到病人家裡。」，這套系統讓從急性病童到安寧長者都能在家接受專業治療，這與台灣推動「在宅醫療」不謀而合。

石崇良強調，台灣推動在宅照護已2年，法國成功經驗證明這條路絕對可行；回台後，將快速加速推動健保支付制度調整，甚至打算號召國內醫療體系院長組團到法國參訪，要讓台灣的居家醫療進化成更強大後盾。

石崇良 英國 法國

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