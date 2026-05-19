消除C肝成果獲國際肯定…提交WHA申請認證 石崇良曝尚未收到最終評論

第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日起在日內瓦舉行，台灣連續10年未獲邀請，衛福部長石崇良今年仍率隊前往並舉辦4場專業論壇。石崇良說，國際C型肝炎專業論壇分享，台灣提前消除C肝成果，讓參與論壇的國際專家鼓掌肯定，他深感驕傲。台灣已提交成果報告至WHA西太平洋辦公室，至今對方僅回覆「已收到文件」，仍未最後評論，盼WHO盡快審查，讓台灣經驗分享給更多國家。

石崇良今天下午透過視訊連線國內媒體表示，C肝消除專業論壇邀集美國、英國、南韓等多國專家與會，這些專家多為世衛組織的重要智庫成員，甚至有世界C肝消除聯盟前主席，他們對於台灣能夠如此快速推動C肝消除，甚至比全球目標提前5年達標，都感到相當驚艷，並主動邀請現場來賓為台灣鼓掌，「我覺得非常驕傲。」

石崇良說，在國際C肝論壇中提到，台灣提前消除C肝關鍵為跨部門合作、持續投入經費，及推動普篩與高風險族群篩檢的兩套篩檢機制，同時簡化檢驗、確診到用藥的流程，將所有相關數據進行登錄與整合，形成大型完整資料庫，作為政策推動與滾動修正的重要依據，對於這些做法，與會國際專家都認為不可思議。

由於WHO於2016年提出，2030年消除病毒性肝炎願景，衛福部去年底宣布台灣提前至2025年達成消除C肝成果，診斷率、治療率均達9成以上，並向西太平洋區署提出認證申請，若順利通過，將超前5年成為亞洲領先，與冰島、澳洲、埃及等國並列前段班。

媒體詢問，衛福部今年初向世衛申請認證，至今尚未回覆，是否可能受到中國因素干涉？石崇良表示，以台灣目前成果與數據，已具備取得3個金質標章水準，送件申請時，所勾選的也是金質標章，但遞交的報告確實尚未收到最終評論，對方僅回覆已收到資料，目前正依程序處理，盼WHO盡快完成審查，讓台灣經驗分享給更多國家。