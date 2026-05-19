法國廣播愛樂睽違16年訪台 梵志登領軍演繹經典

睽違台灣16年的法國廣播愛樂樂團（Orchestre Philharmonique de RadioFrance），將由指揮大師、候任音樂總監梵志登領軍訪台，帶來多首法式拿手經典曲目。

法國廣播愛樂樂團創立於1937年，以不拘一格的曲目布局、對當代音樂的倡導，以及獨樹一幟的法式音色，在世界樂壇享有盛譽。樂團歷任總監有鄭明勳、亞諾夫斯基（Marek Janowski）等人，候任音樂總監梵志登（Jaap van Zweden）這次將親自率領樂團，攜手法國鋼琴名家康特洛夫（Alexandre Kantorow）展開亞洲巡演。

康特洛夫曾獲柴可夫斯基鋼琴大賽首獎等榮耀，獲法國政府頒發「藝術與文學騎士勳章」及「國家功績騎士勳章」，更與歌手女神卡卡（Lady Gaga）、席琳狄翁（Céline Dion）受邀2024年巴黎奧運開幕式獻技，當時康特洛夫在滂沱大雨的塞納河面演出拉威爾「水之嬉戲」，吸引全球觀眾目光。

根據主辦單位巴哈靈感今天發出的新聞資料，「法國廣播愛樂樂團 × 梵志登 × 康特洛夫」音樂會，將於22日及24日在台北國家音樂廳、23日在高雄衛武營音樂廳演出。

22日將演出德布西（Claude Debussy）「牧神午後」前奏曲、普羅高菲夫（Sergey Sergeyevich Prokofiev）「C大調第三號鋼琴協奏曲」、德布西「海」及拉威爾（Maurice Ravel）「圓舞曲」。

23日曲目為德布西「牧神午後」前奏曲、拉赫瑪尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）「帕格尼尼主題狂想曲」、德布西「海」及拉威爾「圓舞曲」。

24日則將帶來拉赫瑪尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」及布魯克納（Anton Bruckner）「E大調第七號交響曲」。