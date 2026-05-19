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「台灣漫遊錄」市場反應佳 英國出版社考慮推出食譜

中央社／ 記者陳韻聿倫敦19日專電

「台灣漫遊錄」入圍國際文學大獎英國「布克國際獎」決選，創台灣文學首例。在英國出版此書的獨立出版社And OtherStories資深編輯托柏勒告訴中央社，作品對美食的描述相當引人入勝，或許可考慮推出附食譜的新版本。

托柏勒（Tara Tobler）近日接受中央社專訪。被問到是否曾考慮圖像化呈現書中所描述飲食，托柏勒說，「這真是個好主意」，特別是若這部作品拿下大獎，或許「我們會推出一個有插圖和食譜的版本」。

2026年「布克國際獎」（International Booker Prize）訂倫敦時間19日晚間在泰特現代美術館（TateModern）舉行頒獎典禮並宣布得主。一旦「台灣漫遊錄」獲獎，將為台灣文學與「布克國際獎」寫下歷史新紀錄。

「台灣漫遊錄」由台灣作家楊双子創作，譯者金翎翻譯為英文。2020年在台灣出版後，陸續有日文、英文、韓文、芬蘭文等譯本問世。首部英譯本2024年在美國出版，金翎因為翻譯此書獲美國「國家圖書獎」（National Book Award），同樣創台灣文學首例。

「台灣漫遊錄」在英國由And Other Stories出版，今年3月上旬正式啟售，至今已銷售約1萬本，且普獲好評，被視為「布克國際獎」獲獎機率最高的幾部作品之一。

托柏勒告訴中央社，考量翻譯文學在英國的市場接受度，以及楊双子是首次為英國讀者所知，在短短兩個多月就能有這樣的銷售成績，堪稱是「非凡成就」。

她說，無論從哪個層次切入，「台灣漫遊錄」都稱得上是傑出作品。角色刻劃極其細膩生動、充滿溫度，但包覆在溫暖柔軟表層下的，是「權力」與「政治」，包括歷史上日本與台灣的帝國與殖民地關係，以及隱含於語言文字和翻譯之中的政治。

托柏勒指出，儘管作品處理的議題複雜尖銳、兩位女性主角之間可能暗潮洶湧，楊双子在展現令人驚嘆的精準筆鋒、敏銳心思之際，仍能一貫維持優雅，並對書中所有人物保持同理心，相當難得。

編輯資歷超過10年的托柏勒認為，很少有作品能做到像「台灣漫遊錄」這樣，在深刻探討「權力」與「政治」的同時，一路緊扣讀者心弦、維持微妙的戲劇張力，讓讀者難以自拔。

此外，「這本書讓所有讀過的人飢腸轆轆」，托柏勒說。

儘管書中呈現的豐富飲食細節對英國在地讀者而言十分陌生，她認為，由於描述實在太美味誘人，如一場感官盛宴，這反而激發英國讀者好奇心、挑動他們的認知味蕾，想趕快「衝出門找食物來品嘗」。

另一方面，托柏勒指出，在敘事張力與迷人描摹之間，楊双子做到收放自如、恰到好處，以文學體驗而言，可謂令人「有飽足感，但又不會太飽」，足見功力。

楊双子與金翎過去幾天在「布克國際獎」主辦單位安排下，以及台英雙方出版社與文化部駐英國代表處文化組合作下，在英國布里斯托（Bristol）和倫敦等地出席數場「台灣漫遊錄」推廣活動，幾乎場場爆滿。

兩人18日來到倫敦大學亞非學院（SOAS），就文學創作與翻譯深入剖析，在大學期中測驗期間仍吸引近百人參加。

楊双子提到，她想探討嚴肅議題，而美食、鐵道、昭和風情以及女性之間的曖昧情誼，是她認為容易吸引大眾並引導讀者進入她嚴肅世界的幾個類型元素。

她舉例，飲食其實隱含「權力」與「認同」；近年屢引發熱議的「到底什麼是台灣菜」話題，以及如何定義「美味」，即是例證。

楊双子指出，美味的標準與「權力位階」息息相關。而在「認同」方面，2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後，雙方在文化與身分認同的交戰更形激烈，俄羅斯長期主張所謂的羅宋湯發源於俄羅斯、是俄羅斯「歷史固有料理」，但聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）於2022年7月認定「羅宋湯」是烏克蘭的無形文化資產。

有聽眾就部分人士批評「台灣漫遊錄」展現「戀殖情結」詢問楊双子。楊双子回應，這是「假議題」。她反問，為何不能把來自不同歷史階段、世界不同地方的文化元素當作「養分」，並以自己的方式善加利用。

她並提到，台灣歷來有不同政權來來去去，形塑台灣人成為「兼容並蓄」的群體；海島地理特性則讓「貿易」、「交易」成為台灣歷史和民族文化重要一部分，同時是台灣人根深蒂固的生存方式。

楊双子認為，台灣社會的特質因此包括不墨守成規，對各種「不一樣」的事物保持開放態度。

托柏勒告訴中央社，And Other Stories透過美國出版社第一次接觸「台灣漫遊錄」時，「馬上就愛上它了」。

她說，在英國，許多書店給And Other Stories的回饋是，讀者們「真的很愛」這部來自台灣的文學作品。

托柏勒透露，這是And Other Stories首次出版台灣文學作品，而他們有意出版更多，「歡迎各界提供建議」。

臺灣漫遊錄 英國 食譜

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