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C肝消除獲國際掌聲 石崇良盼世衛盡快回覆認證

中央社／ 台北19日電

台灣舉辦世衛大會周邊國際C型肝炎論壇，衛福部石崇良說，台灣提前消除C肝，與會國際專家鼓掌肯定，他萬分驕傲；衛福部今年初已向世衛申請認證，盼能盡快取得回覆。

世界衛生組織（WHO）在2016年提出2030年消除病毒性肝炎願景，衛生福利部去年底宣布台灣提前於2025年達成消除C肝成果，診斷率、治療率均達9成以上，並向西太平洋區署提出認證申請，待國際專家檢核。若順利通過，將超前5年成為亞洲領先，與冰島、澳洲、埃及等國並列前段班。

世界衛生大會（WHA）登場，衛福部與外交部在瑞士時間19日舉辦周邊國際C型肝炎論壇，讓國際深入瞭解台灣消除C肝成果。在日內瓦帶隊世衛行動團的石崇良，今天晚間透過視訊連線台灣媒體時表示，C肝消除專業論壇邀集美國、英國、韓國等多國專家與會。

石崇良說，這些專家多為世衛組織的重要智庫成員，甚至有世界C肝消除聯盟前主席，他們對於台灣能夠如此快速推動C肝消除計畫，甚至比全球目標提前5年達標，都感到相當驚艷，並主動邀請現場來賓為台灣鼓掌，「我真的覺得非常驕傲。」

石崇良說，他在國際C肝論壇中提到，希望能將台灣的成功經驗分享給全世界。台灣之所以能夠取得成果，關鍵在於跨部門合作、持續投入經費，及推動2套篩檢機制，包括普篩與高風險族群篩檢。

同時，台灣簡化檢驗、確診到用藥的流程，並建立完整的資料庫，將所有相關數據進行登錄與整合，形成大型資料庫，作為政策推動與滾動修正的重要依據。石崇良表示，對於這些做法，與會專家都認為相當不可思議。

針對媒體詢問，衛福部今年初向世衛申請認證，至今尚未回覆，是否可能受到中國因素干涉。對此，石崇良表示，遞交的報告確實尚未收到最終評論，對方僅回覆已收到資料，目前正依程序處理。

「我們希望能盡快取得評論結果，讓台灣的成果有機會分享給更多國家。」石崇良提到，以台灣目前成果與數據，其實已具備取得3個金質標章水準。送件申請時，所勾選的也是金質標章，美國專家今天會中認定台灣成果值得認可，與會國際專家也高度肯定與讚揚。

石崇良 衛福部

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