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石崇良快閃英法 取經在宅醫療模式盼升級長照3.0

中央社／ 台北19日電

衛生福利部長石崇良率團赴歐參與世界衛生大會活動，拚CP值化身時間管理大師，快閃英、法「帶貨」，要把法國居家照護與英國社區安老模式打包回台，升級長照3.0。

在瑞士日內瓦帶隊世衛行動團的石崇良，今天晚間透過視訊連線台灣媒體，分享自己為了不讓機票虧本，「眷村媽媽」發揮本色，在世界衛生大會（WHA）行程前，利用轉機時間快閃英國和法國，各僅停留1天進行專業交流，他笑稱這樣「CP值更高」。

在英國，石崇良一行人走進藏身於舊住宅區的「Care Home」。不同於台灣常見的大型安養機構，英國模式強調「在地安養」，將老舊房屋改建成兼顧安全與溫馨的社區據點。

石崇良指出，歐洲高齡化走得早，台灣未來也會面臨許多沒有家人的「獨老」，英國這種不追求高規格新建案、讓長者在熟悉鄰里中獨立生活的模式，是長照3.0未來重要參考。

此外，石崇良也奔赴生技大廠阿斯特捷利康（AZ）在劍橋打造的新創生技園區。他說，園區整合逾2000名科學家與3間醫院的研發動能，英國政府甚至特地新開地鐵站直通倫敦，展現高度生技國力；雙方針對臨床試驗整合與新藥研發加速，進行深度交流，希望能將這股研發效率引回台灣。

來到法國，行程更讓石崇良大呼「Amazing！」位於巴黎近郊的全球最大居家照護中心，透過全自動化調劑場、精密物流與醫療系統整合，一天能服務超過2000名在宅住院病患。

「大家可以想像，這等於是把一整座林口長庚的住院量，全部搬到病人家裡。」石崇良驚嘆，這套系統讓從病童到安寧長者都能在家接受專業治療，這與台灣推動「在宅照護」不謀而合。

石崇良強調，台灣推動在宅照護已2年，法國的成功經驗證明這條路絕對可行；回台後，將加速推動健保支付制度調整，甚至打算號召國內醫療體系院長組團到法國「開眼界」，要讓台灣的居家醫療進化成更強大後盾。

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