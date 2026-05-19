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支持護病比 為護理人員加油 侯文詠：醫院若沒有護理師 兩天就不行了

聯合報／ 記者洪淑惠沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明表示，侯文詠以作品《白色巨塔》、《大醫院小醫師》等，細膩描繪醫療現場的人性與掙扎，也溫柔承接生命的重量，今以「第一原理（First Principles）」叩問生命本質的思考框架，更是精彩的分享。記者洪淑惠／攝影
台北榮總院長陳威明表示，侯文詠以作品《白色巨塔》、《大醫院小醫師》等，細膩描繪醫療現場的人性與掙扎，也溫柔承接生命的重量，今以「第一原理（First Principles）」叩問生命本質的思考框架，更是精彩的分享。記者洪淑惠／攝影

人工智慧（AI）重塑人類社會，知名醫師作家侯文詠今赴台北榮總演講，從過去公車刷卡的經驗，認為時代進步在於「制度會去適應更多的人」，醫療體系也將從過去英雄主義，走向制度愈趨完善而成就一切；他同時為護理師加油，「一個醫院如果沒有醫師，應該一個禮拜還沒有問題，但如果沒有護理師，兩天就不行了。」

台北榮總大師講堂今天邀請侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，分享對醫學生涯與生命本質的深刻體悟，許多醫護人員到場聆聽，會後包括北榮護理部主任沈青青等紛紛請他簽名。近日近期護病比入法引發關注，他為護理人員打氣，對沈青青做出上述表示。

對於AI襲捲各界，醫療產業也不能自外，侯文詠對於時代轉變和年輕人有什麼建議？

他先分享一個關於公車刷卡的自身經驗。他說，早期公車刷卡有條碼或磁條，一張卡片有四個面，如果不小心刷錯面就無法感應。有次他暌違十年再搭公車，帶著妻小出門，連刷三次都失敗，後方排隊的乘客都在等他。連司機都不耐煩地問：「你是白癡嗎？」讓他非常挫折。

但隨著技術進步，現在感應式票卡或智慧手錶，隨便「一靠」，就能完成支付。這個經驗讓侯文詠意識到，時代的進步在於「制度會去適應更多的人」。以前的設計是為了聰明、細心的人設計的，稍微出錯就無法運行；而現代的進步，是讓系統變得更直覺、更具包容性，這就是社會演化的必然過程。

回到醫療領域，侯文詠回想過去修習外科時，環境極其嚴苛。醫師必須早上五點就開始為病人換藥，連周日也不例外 。那是強調「醫師尊榮感」的年代，甚至有教授為了反對打卡制度而毀掉打卡機，這種特立獨行的英雄主義在當時被視為傳奇。

但他認為，如果醫療體系必須依賴每一位醫師都展現超凡的優秀與犧牲才能維持，制度註定無法長久。

侯文詠表示，隨著醫療資源的增加、疾病知識的擴張及醫療機器普及，醫療體系必須像生物演化一樣，透過不斷的嘗試與錯誤（trial and error），在環境中找到新的平衡點。我們不能單純用老一輩的思維來解決現代的問題。

例如現在年輕醫師在工作態度上與過去不同，他們非常重視下班後的私人時間。有些人批評這是不負責任，但他們在上班期間的表現依然稱職。侯文詠認為，這本質上是制度在磨合過程中的一種表現，一個理想的系統，應該無論聰明才智高低，每個人都能在其中找到最自在的工作方式，發揮所長。

他對不同世代有不同建議，對資深前輩：應保持謹慎，避免隨意批評年輕一代。我們應理解時代背景的差異，並包容制度演進的過程。對年輕醫師：在追求制度平衡的同時，也可以觀察老前輩身上的優點。他們在資源匱乏年代磨練出的專業與堅持，仍有許多值得學習的地方，這對個人的人生成長將有無限助益。

侯文詠對未來是樂觀的，他說，在領導者引領下，若整個醫療系統能不斷提升與演化，我們將能共同創造一個更友善、更進步的醫療環境。

作家侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，在台北榮總大師講堂享對醫學生涯與生命本質的深刻體悟。記者洪淑惠／攝影
作家侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，在台北榮總大師講堂享對醫學生涯與生命本質的深刻體悟。記者洪淑惠／攝影

作家侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，在台北榮總大師講堂演講，會後現場粉絲與他合影，宛如小型簽書會。圖／取自台北榮總臉書
作家侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，在台北榮總大師講堂演講，會後現場粉絲與他合影，宛如小型簽書會。圖／取自台北榮總臉書

努力就等於成功？作家侯文詠分享他「不務正業」的台大之路。他在醫學界待了 17 年，這段經歷讓他對過去深信不疑的「真理」，產生了巨大的懷疑。記者洪淑惠／攝影
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