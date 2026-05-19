台大生涯不務正業？ 侯文詠以「第一性原理」說明AI時代醫師價值何在

AI時代，醫療診斷與技術問題都可透過AI解決，那麼醫師的價值是什麼？醫師作家侯文詠認為，面對技術的極限與人生的終點，真正不可撼動的核心是「關係與陪伴」，以及「順應內心的熱情，在有限的生命中，優先去做最美好的事」。醫師應面對疾病過程中模糊、複雜、非線性因果的過程，並學會如何在病人的床邊坐下來。

台北榮總大師講堂今邀請侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，分享對醫學生涯與生命本質的深刻體悟。台北榮總院長陳威明表示，侯文詠以作品《白色巨塔》、《大醫院小醫師》等，細膩描繪醫療現場的人性與掙扎，也溫柔承接生命的重量，今以「第一原理（First Principles）」叩問生命本質的思考框架，更是精彩的分享。

侯文詠說，在開始分享他的醫學人生之前，他想先聊聊現在很紅的一個詞：「第一性原理」。

他先講述小時候聽到關於美蘇冷戰時期的笑話：美國總統去參觀蘇聯的自動化肥皂工廠，蘇聯人很驕傲地展示他們完美的自動化生產線。

美國總統問了一個問題：「如果包裝盒裡漏裝了肥皂，你們怎麼發現？」美國的做法是研發昂貴的 X 光機、分析儀並派人監控，每個月花大錢才能抓出空盒。

蘇聯人聽完後，淡淡地說：「我們沒那麼複雜，我們就在產線末端放一台電風扇吹，空盒輕，一吹就掉下去了。」

侯文詠說，這個笑話展現了某種第一性原理的特質，直指問題核心。

同樣的思維也出現在伊隆·馬斯克（Elon Musk）身上。過去發射火箭，最昂貴的成本在於火箭回歸大氣層時會因為摩擦生熱而毀損，無法回收。幾十年來，科學家的思考方向都是「如何研發更耐熱、更高級的材料」。但馬斯克回到第一性原理：「重點是省錢」。

馬斯克問：一定要用耐熱金屬嗎？能不能讓火箭回歸時變慢？於是他開發了「反推力系統」，讓火箭在降落時噴射燃料減速，摩擦生熱的問題自然解決了。雖然燃料變貴，但比起整台火箭毀滅或使用航太級鋼材，這反而省下驚人的成本。

這種「回到事物本質」的思考方式，就是侯文詠想跟大家分享的重點。

努力就等於成功？侯文詠分享他「不務正業」的台大之路。他在醫學界待了 17 年，這段經歷讓他對過去深信不疑的「真理」，產生了巨大的懷疑。

他說，在過去大家深信「努力等於成功」，做一個好的醫學生，就該把教科書讀得滾瓜爛熟，累積知識去救人。 在當時的醫界，任何「浪漫」的行為都是不被允許的。如果跟病患說喜歡寫作，病患可能會想換一個不那麼浪漫的醫師。因此，他的寫作愛好在當時只能偷偷摸摸地進行，深怕被教授發現。

畢業後，侯文詠原想申請南部的醫院，求的是「上班24小時、休假一天」的規律，好讓他有時間寫作。但為了向媽媽交代，他「隨便」投了台大醫院。當時他沒有任何背景，甚至因為在離島服役無法面試。

出乎意料的是，台大麻醉科主任竟然打電話給侯文詠，並說「他等我這種『人才』等了十年。原來，他看中的不是侯文詠的學業成績，而是那些「不務正業」的經歷：得過文學獎、辦過社團、參與過選舉。這些特質，在台大醫學生中反而罕見。這讓侯文詠意識到，有時候以為的阻礙，反而是通往更高視野的關鍵。

進了台大後，侯文詠的寫作長才意外讓他成了教授們的「救星」。那些大砲教授學問淵博，但中文字寫得「慘不忍讀」。侯文詠幫他們修改專欄稿件，甚至代筆。當其他住院醫師在手術室被教授摔刀、辱罵時，侯文詠卻成了麻醉科的「吉祥物」。

教授看到侯文詠就不罵人了，他的R1（住院醫師第一年）生活過得異常順遂。甚至到後來，因為與李鎮源教授等中研院院士的淵源，在沒什麼學術交集的情況下，獲得他們的極力推薦進入博士班。

侯文詠說，這段經歷徹底打碎了他對「努力等於成功」的線性理解。如果當年只會讀書，不去搞社團、寫作，可能進不了台大，也不會獲得這麼多貴人相助。

侯文詠體會到，人生不像是對著靶心射箭，設定目標然後前進，而更像是「攀岩」。你必須先爬上這顆石頭，站在那個高度，才有視野看到下一個抓手點。如果沒站在這顆石頭上，下面的機會對你毫無意義。

這就很像現代AI的訓練模式。AI不是設定一堆死板規則，而是透過大量的數據，像特斯拉讓 AI 學習人類開車，不斷試錯、強化、優化。 最終 AI 展現出的行為可能連設計師都無法解釋因果關係。最成功的人生往往不是「設計」出來的，而是「探索」出來的。面對生命與疾病這類複雜體系，我們無法單靠簡單的因果關係來推導。

當上主治醫師後，侯文詠接手了大家最不想做的「疼痛控制」。當時的會診對象99%都是癌症末期病患。對於一心想「救人」的醫師來說，看著每個病人都救不回來，挫折感極大。

那段時間侯文詠非常痛苦，甚至不敢走進病房。他自認無法對著水腫、面色發黑的病人說謊：「你氣色不錯。」但也不能說實話，因為病患仰賴醫師的鼓勵生存。

直到看了電影《辛德勒的名單》。電影中有一幕：辛德勒在火車站拿著水柱噴灑悶熱車廂裡的猶太人，只為了給他們一絲絲涼意。那一幕讓侯文詠崩潰大哭。他意識到：即便這些病人最終都會走向死亡，但在這個過程中，如果能給予他們一點點「清涼」或舒服，這件事本身就是極具意義的。

侯文詠給自己一個承諾：「病人只要哭，我就不走。」他在那邊陪他們、聽他們傾訴那些不願跟家人說的秘密（甚至是外遇）。這些臨終的故事讓他發現，97% 以上的人到生命盡頭，在乎的絕不是股票市值、職位升等或名聲，而是親密關係與生命的意義。

有次在病房，一個病人在哭，侯文詠依約坐下來陪他。這時一位修女進來，拿出念珠開始念經。他當時心裡還很不服輸，覺得自己身後有現代醫學、各種藥物與儀器，怎麼會輸給一串念珠？

但十分鐘後，他徹底認輸了。

侯文詠說，因為醫師的關心是有範圍的，關心到「把病救好」為止；一旦病人死了，就沒事做了，在必死無疑的疾病面前，醫師註定失敗。但修女不同，不論病人生死，她都有事要做，她還要帶路去上帝那裡。她「 cover」的範圍比醫師大太多了。

這讓他重新思考醫療的本質。醫療的本質是「治癒」還是「幫助」？如果治癒才算英雄，醫師這輩子不會快樂，因為人終有一死。但如果將其定義為「幫助」，哪怕沒救成，只要盡力對待病人，依然在實踐價值。「你關心的範圍，造就了你能力的範圍。」

侯文詠說，展望未來AI時代，診斷與技術性的問題AI都能解決。醫師的價值將轉化為：如何面對疾病過程中那些模糊、複雜、非線性因果的過程，並學會如何在病床邊坐下來。

回到第一性原理，侯文詠說，無論在醫學或人生中，我們追求的是「真理」。在醫學殿堂裡，我們不造假，我們不懈地追求本質。17年的醫學歷練教會他：人生是一段有限的時間。既然是時間，就不要把它當成累積財富的「倉庫」，而要問這段時間是否精彩、是否值得。

侯文詠說，當我們回到事物的本質去面對生活，這段時間將會變得更有趣、更值得。

台北榮總大師講堂今邀請作家侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，分享對醫學生涯與生命本質的深刻體悟。記者洪淑惠／攝影

AI時代，醫療診斷與技術問題都可透過AI解決，那麼醫師的價值是什麼？醫師作家侯文詠認為，面對技術的極限與人生的終點，真正不可撼動的核心是「關係與陪伴」，以及「順應內心的熱情，在有限的生命中，優先去做最美好的事」。記者洪淑惠／攝影

作家侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題，在台北榮總大師講堂分享並與台北榮總醫療團隊合影。圖／取自台北榮總臉書

台北榮總大師講堂今天請作家侯文詠以「醫學生涯讓我看見的第一原理」為題發表演講，會後現場粉絲與侯文詠合影，宛如一場小型簽書會。圖／取自台北榮總臉書