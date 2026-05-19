台灣「防癌三箭」登日內瓦 癌症新藥基金、精準篩檢成國際焦點

癌症連續43年蟬聯國人十大死因之首，面對全球癌症負擔持續攀升，台灣近年積極推動「健康台灣」政策，從預防、篩檢到精準治療全面布局。衛福部「世衛行動團」在瑞士日內瓦舉行的全球衛生系列論壇，將台灣癌症防治經驗帶上國際舞台，向各國專家分享台灣推動「防癌三箭」的成果，展現癌症防治的創新實力。

第79屆世界衛生大會（WHA79）於5月18日至23日在瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良率領「世衛行動團」赴當地參與系列論壇。其中「癌症政策與創新論壇：從早期篩檢到公平治療」成為焦點議題之一，吸引多位國際癌症、公衛與醫療政策專家參與交流。

石崇良指出，癌症不只是台灣問題，更是全球共同面對的重大健康挑戰。為了降低癌症死亡率，政府在「健康台灣」政策架構下，提出癌症防治「三支箭」，包括擴大早期癌症篩檢、推動基因定序與精準醫療，以及設立「百億癌症新藥基金」，希望提升癌症藥物可近性，減輕病患與家庭經濟負擔。

其中，「癌症新藥基金」尤其受到國際關注。近年癌症治療快速進展，但新型標靶藥物與免疫療法價格高昂，許多病患即使知道有藥可用，也可能因費用無法負擔而錯失治療時機。政府因此規劃投入約3億美元規模的基金，希望加速新藥納入給付，讓患者能更早獲得治療。

除了治療，台灣也持續強化前端預防與篩檢。論壇中，來自倫敦衛生與熱帶醫學院、中央研究院及伊拉斯莫斯大學醫學中心等專家，針對癌症篩檢、精準醫療及創新給付制度進行深入討論。

論壇中，英國學者Martin McKee與Michel Coleman分享全球癌症篩檢政策的挑戰與癌症存活率趨勢；我國健保署則介紹全民健保數位化成果，如何建立以人為本的國家級癌症資料庫，作為政策與研究的重要基礎。

中央研究院院士楊泮池在論壇中分享台灣肺癌精準篩檢的推動經驗，近年台灣積極推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，盼能提早發現肺癌，提高存活率。由於肺癌長年高居台灣癌症死因首位，外界也高度關注相關政策成效。

來自荷蘭的Iris Lansdorp-Vogelaar則分享歐洲癌症篩檢計畫EUCanScreen成果，以及建立全球癌症防治網絡的經驗，顯示各國都在積極透過數位科技與跨國合作提升癌症防治效率。

石崇良強調，癌症防治不可能單靠單一國家完成，必須結合政府、醫療體系、學術界與國際夥伴共同努力。台灣願意持續分享在癌症篩檢、精準醫療及創新給付制度上的經驗，與全球共同推動癌症防治，為世界健康做出更多貢獻。