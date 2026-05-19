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大台北明慎防午後雷陣雨 周四鋒面接近2地水氣再增加

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
最近各地晴暖熱如夏，高溫36度。聯合報系資料照
最近各地晴暖熱如夏，高溫36度。聯合報系資料照

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，午後大台北、宜蘭需留意雷陣雨，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周四、周五鋒面接近，北東降雨機率增加，但高溫仍上看33度，周六至下周二再恢復成多雲到晴的天氣。

鄭傑仁說，明（20日）環境風場為南風至西南風，各地為多雲到晴的好天氣，僅台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜蘭、其他山區有局部短暫雷陣雨。

周四、周五（21、22日）隨著鋒面接近，水氣也增加，桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫降雨，午後北部、宜蘭、花蓮、其他山區有局部雷陣雨。

周六至下周二（23至26日）各地再恢復成多雲到晴的穩定天氣，午後宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

溫度部分，明天西半部高溫約31至34度，基隆北海岸、東半部29至31度，南部近山區高溫甚至可達36度；低溫部分各地約22至26度。

周四、周五北部、東半部高溫30至33度，中南部33、34度；周六至下周二西半部高溫約31至34度，東半部30至32度。

宜蘭 高溫

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