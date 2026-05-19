麥當勞、肯德基今年都喊漲！摩斯漢堡、漢堡王這樣回應

速食業今年再掀漲價風聲。繼肯德基今年1月率先調漲部分餐點價格後，麥當勞19日也宣布5月27日起調整套餐與部分品項售價，市場關注，另外兩家速食業者摩斯漢堡、漢堡王是否跟進。對此，摩斯漢堡回應，面對原物料成本上升，價格是否調整仍審慎評估中；漢堡王則表示，目前尚未有價格更動計畫。

麥當勞表示，此次價格調整主要考量整體營運策略，超值全餐調升5元、早餐套餐調升3元，整體平均調幅約1.3%，但主餐單點價格維持不變。麥當勞近年價格策略相對頻繁，上一次調整價格是在2024年，當時已是連續第七年調漲，2025年雖未調漲，但今年再度啟動價格調整，也反映速食業在人力、原物料與營運成本壓力下，持續面臨挑戰。

而今年速食業漲價第一槍則由肯德基率先開出。肯德基自1月20日起調整部分產品售價，整體平均漲幅約0.7%，其中個人套餐平均調升約1.7元，部分點心品項漲幅更高。業者當時指出，主要仍是反映整體營運成本變化。

相較於麥當勞與肯德基已陸續調價，其餘品牌態度則相對保守。摩斯漢堡表示，感謝消費者長期支持，面對食材與原物料價格上升，品牌持續努力吸收成本，是否調整價格仍在審慎評估中。漢堡王則表示，目前尚未有價格調整計畫。

業界分析，近年餐飲與速食業普遍面臨原物料、人力、租金與能源等多重成本壓力，加上基本工資持續調升，使價格調整逐漸成為常態。不過，在通膨環境下、消費者對價格敏感度提高，各品牌對於漲價時機與幅度也更加謹慎，多數仍傾向透過優惠券、會員機制與套餐組合，降低消費者對價格調整的反感。