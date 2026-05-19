各地明日偏熱！台南飆36度以上 21、22日午後雷陣雨範圍廣

氣象署表示，明天各地溫暖偏熱，台南有機會達局部攝氏36度以上高溫；21、22日水氣略增，午後雷陣雨範圍較廣，23至26日天氣趨穩；預測下一波鋒面可能在27日左右接近台灣。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天各地溫暖偏熱，高溫都有機會達30度以上，大致上是多雲到晴，午後大台北、宜蘭地區及其他各山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署並發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後台南市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

鄭傑仁表示，21、22日水氣略增，天氣稍不穩定，環境轉偏西南風，降雨範圍增加，桃園以北、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部、宜花地區及其他各山區有局部短暫雷陣雨。

鄭傑仁指出，23日起至26日天氣回穩，水氣少，各地為多雲到晴，午後宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花東地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。目前預測27、28日會有一波鋒面南下，並在29日影響台灣，然而各國預測模式仍有分歧，需再觀察。

氣溫方面，鄭傑仁表示，未來一週氣溫變化不大，各地低溫約22至26度，西半部高溫約31至34度，東半部約30至33度，若有降雨則再略降1、2度；主要在南部近山區仍要注意可能有局部36度以上高溫。

鄭傑仁提醒，21、22日金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

鄭傑仁指出，目前觀察在琉球一帶海面雖有熱帶擾動，但環境水氣不足，因此預測沒有發展機會；未來一週在菲律賓東南方海面有些雲系消消長長，但目前各國並無一致性的預測，是否會有熱帶系統發展仍需再觀察。